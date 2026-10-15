Gică Popescu a tras un semnal dur de alarmă în Guvern: „Dacă nu rezolvăm această problemă, sportul românesc va dispărea!”. Exclusiv

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, astfel încât să fie atrase mai multe fonduri în sport. Înaintea schimbărilor propuse de Paraschiv, Gică Popescu a tras un puternic semnal de alarmă în Guvern referitor la situaţia finanţării, dar lucrurile s-au blocat.

Gică Popescu, semnal dur de alarmă: „Dacă nu se rezolvă această problemă, sportul românesc va dispărea”

Fostul component al „Generaţiei de Aur” a dezvăluit pentru FANATIK că dacă nu se va rezolva , sportul românesc de performanţă va dispărea. „Baciul” a spus că e concurenţă neloială ca jumătatea cluburilor din SuperLiga să poată primi sponsorizări şi sume de la autorităţile locale fără probleme, fiind ONG-uri, şi celaltă jumătate să nu poată accesa bani, din cauza formei de organizare, în S.A.-uri:

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Voiam să vă întreb despre o problemă pe care ați ridicat-o la nivelul Guvernului: susținerea financiară în sportul românesc. Am văzut că există o inițiativă legislativă a domnului Paraschiv în acest sens. Știm că ați discutat acest subiect și la Guvern, ne puteți spune mai multe?

– Da, am ridicat această problemă și chiar am format la un moment dat un grup de lucru din care făceau parte Federația Română de Fotbal, Ministerul Finanțelor și Agenția Națională pentru Sport. Însă, așa cum se întâmplă adesea, când se schimbă Guvernul o iei de la capăt și nu am mai ajuns la o finalitate. Acum, când am primit invitația de a participa, fiind cel care a încercat să miște lucrurile la un moment dat, din postura de consilier al prim-ministrului pe probleme de sport, am revenit asupra subiectului.

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Şi ce s-a întâmplat?

– Proiectul se blocase la un moment dat în Parlament, din câte îmi spunea Bogdan Matei, cu care țineam legătura. Nu știu exact pe ce traseu s-a oprit, dar această nouă inițiativă este foarte binevenită. Sper să aibă finalitate de data aceasta, pentru că, dacă nu rezolvăm problema finanțării, sportul românesc, care oricum este cu un picior în groapă, va dispărea. Mă refer în special la sportul de performanță; fără finanțare nu ai cum să faci performanță.

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Gică Popescu, despre concurenţa neloială din SuperLiga: „Nu am cerut altceva decât egalitate în drepturi”

Având în vedere experiența dumneavoastră în management, considerați că astfel de facilități pot debloca finanțarea în sport, prin atragerea companiilor private sau a multinaționalelor?

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– Da. Ceea ce am cerut noi încă din inițiativa inițială a fost ca societățile pe acțiuni să aibă aceleași drepturi pe care le au ONG-urile. În momentul de față, jumătate dintre cluburi sunt S.A.-uri, iar cealaltă jumătate sunt ONG-uri. Mi se pare o concurență neloială și o discriminare ca doar anumite echipe din Liga 1 să poată obține fonduri publice și sponsorizări private, în timp ce altele nu pot. O companie își poate deduce cheltuielile de sponsorizare doar dacă direcționează banii către un ONG, nu și către o societate pe acțiuni. Noi nu am cerut altceva decât egalitate de drepturi.

Este, practic, una dintre marile probleme care trebuie rezolvate prin noua lege a sponsorizării sau prin modificările care urmează să fie făcute.

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– Exact. Asta am susținut și atunci când i-am prezentat prim-ministrului această inechitate. Lucrurile trebuie să intre în normalitate, iar normal este ca toți să beneficiem de aceleași drepturi.