Gică Popescu, actualul preşedinte al Viitorului, fost acţionar la Chindia! De ce a părăsit clubul din Târgovişte

Gică Popescu ocupă funcţia de preşedinte al Viitorului, însă în trecut, timp de trei ani, a fost acţionar la Chindia. Cele două echipe se duelează vineri în play-out.

Viitorul are mari emoţii în play-out, aflându-se în lupta pentru evitarea retrogradării în Liga 2, iar o victorie cu Chindia este capitală pentru echipa dobrogeană. Duelul de vineri, de la ora 20:30, va fi unul special pentru Gică Popescu.

Gică Popescu a pus umărul la înfiinţarea Chindiei. Acum încearcă salvarea Viitorului

Chindia Târgovişte a fost înfiinţată pe 10 august 2010, iar printre cei care s-au implicat în noul proiect din fotbalul dâmboviţean s-a numărat şi Gică Popescu. Alături de fostul internaţional român au venit Ion Crăciunescu şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

În vara lui 2019, Gică Popescu a fost numit în funcţia de preşedinte al Viitorului. La aproape doi ani de la numire, formaţia de la malul Mării Negre parcurge un moment dificil şi se află pe loc de baraj pentru rămânerea în Liga 1.

Ion Crăciunescu, primul care a părăsit proiectul de la Târgovişte

La scurt timp după înfiinţarea Chindiei Târgovişte, Ion Crăciunescu anunţa că doreşte ca proiectul să producă un club puternic, care să pornească din ligile inferioare.

“Sunt bucuros că m-am implicat împreună cu el într-un proiect de perspectivă la Târgovişte. Dorim să facem acolo un club puternic de fotbal, dar vrem să plecăm de jos, din liga a treia. Este mult de muncă pentru că avem nevoie de implicarea şi de autorizaţiile autorităţilor locale, care sunt foarte greu de obţinut”, spunea Ion Crăciunescu la startul proiectului.

La finalul sezonului 2010-2011, Chindia obţinea promovarea în Liga 2, după o luptă cu Chimia Brazi. Ion Crăciunescu a fost primul care a părăsit proiectul, după ce în toamna lui 2011 a fost numit din nou preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Gică Popescu a plecat de la Chindia în 2013: “Am trăit o mare dezamăgire”

Promovată în Liga 2, Chindia Târgovişte a jucat două sezoane în al doilea eşalon. În stagiunea 2011-2012, dâmboviţenii s-au clasat la mijlocul clasamentului, departe de echipele care au promovat în Liga 1. Al doilea sezon a adus retrogradarea dramatică a Chindiei în Liga 3.

La scurt timp după retrogradarea în Liga 3, Gică Popescu a anunţat că pleacă de la Chindia. “Baciul” nu a stat mult timp departe de fotbal şi a intrat în lupta pentru postul de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, însă condamnarea din “Dosarul Transferurilor” i-a blocat accesul la alegeri.

“Gică Popescu a anunţat că vrea să se retragă, dar este plecat în străinătate şi când se întoarce va pune la dispoziţie un document”, spunea Adrian Tutuianu, preşedintele Consiliului Judeţean Dîmboviţa, în toamna lui 2013.

“Vreţi să vă spun de ce mă retrag cu adevărat? Am trăit o mare dezamăgire. Am anticipat ultimele trei rezultate ale contracandidatelor noastre, vorbesc despre nişte meciuri scoase de la pariuri. Am trăit o mare dezamăgire şi mi-au lăsat un gust amar”, explica Gică Popescu motivul pentru care a ales să plece de la Chindia.

Chindia, revelaţia sezonului în Liga 1

După ce în sezonul trecut s-a salvat de la retrogradare în urma unui baraj cu CS Mioveni, Chindia a arătat mult mai bine în această stagiune. Echipa lui Emil Săndoi s-a luptat pentru calificarea în play-off, însă a ratat obiectivul pe final. În play-out, Chindia ocupă locul 1 şi s-a calificat în barajul pentru un loc în ediţia 2021-2022 din UEFA Europa Conference League.