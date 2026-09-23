ADVERTISEMENT

A fost numit de 6 ori fotbalistul anului și a câștigat multe cupe cu formațiile pentru care a evoluat. Gică Popescu a decis să scoată de la naftalină trofeele și să le expună într-un mic muzeu care va fi amenajat la intrarea în hotelul Rozmarin din stațiunea Predeal.

Gică Hagi, anunț despre trofeele pe care le-a cucerit în carieră

Este unul dintre cei cunoscuți jucători din istoria României. Gică Popescu (58 ani) a debutat în fotbal la 17 ani, în tricoul de la Universitatea Craiova. De atunci și până în momentul retragerii a jucat la numeroase cluburi din țara noastră și de peste hotare. De-a lungul carierei sale a adunat multiple premii și trofee.

ADVERTISEMENT

După ce a pus ghetele în cuie și-a deschis o . Apoi, fostul fotbalist a luat o după decesul lui Paul Răducan. Fostul antrenor interimar la FCU Craiova a încetat din viață din cauza unei boli de care suferea.

În plus, fostul internațional a intrat în domeniul business. A demonstrat că este unul dintre cei mai inventivi fotbaliști ai generatiei sale, dovadă că și-a încercat norocul în mai multe direcții. E proprietarul unei unități hoteliere în stațiunea Predeal, iar acum a anunțat că are planuri mari cu această locație. În incinta ei se va găsi în curând un muzeu.

ADVERTISEMENT

„Acum ceva timp vorbeam cu un prieten care m-a întrebat unde sunt toate trofeele pe care le am? I-am spus că le am prin cutii, prin garaj. El mi-a sugerat că e păcat să le țin acolo, când ar putea să le vadă lumea, să se bucure de ele”, a explicat Gică Popescu, pentru .

ADVERTISEMENT

Gică Popescu: ”Au valoare sentimentală pentru mine”

„Atunci am vorbit cu partenerul meu de la hotel Rozmarin să vedem dacă am putea face acolo muzeul Gică Popescu, ca punct de atracție, dacă tot mutăm recepția și facem atâtea lucrări de reamenajare. El a fost încântat și am comandat trofeele importante pe care le-am câștigat la Barcelona, Galatasaray, Cupa UEFA, Supercupa Europei, Cupa Cupelor, trofeele luate în Turcia.

ADVERTISEMENT

O parte din ele au venit deja. Vom amenaja, în circa 100 de metri pătrați, muzeul cu trofeele cele mai importante. Sunt multe lucruri care vor fi expuse și care au valoare sentimentală pentru mine și pentru suporteri, pentru că țin de anumite momente importante din fotbalul românesc și chiar internațional”, a mai spus Gică Popescu, pentru aceeași sursă.

Fostul jucător de fotbal are și alte schimbări în plan. Pe lângă muzeu a anunțat că urmează să deschidă la finalul anului acesta un centru wellness SPA. Acesta va fi dotat cu saune, sală de sport, precum și o piscină interioară. Toate facilitățile se vor găsi în extinderea hotelului de pe Valea Prahovei care a intrat într-un amplu proces de modernizare.

ADVERTISEMENT

Unitatea de cazare care este catalogată cu 4 stele beneficiază de o investiție estimată la aproximativ 3 milioane de euro. Transformarea clădirii care a fost ridicată între anii 1933-1936 este susținută în proporție de 40% de fonduri europene prin programul Regio. Hotelul Rozmarin reprezintă o emblemă a stațiunii Predeal.

Acesta sre 64 de camere, 6 apartamente și 3 săli de conferință. E unul dintre principalele puncte de atracție turistică din zonă. În altă ordine de idei, Gică Popescu deține acest hotel în parteneriat cu Viorel Constantin. Cei doi oameni de afaceri împart în mod egal locația care a început să fie extinsă și reamenajată încă de anul trecut.