Gică Popescu, atac furibund după greșelile de arbitraj din Farul – CFR Cluj 1-2: ”Ajungem să scoatem echipa de pe teren”

Meciul Farul - CFR Cluj 1-2 s-a încheiat cu un scandal de proporții. Gică Popescu și-a ieșit din fire din cauza greșelilor de arbitraj și a amenințat că în viitor va scoate echipa de pe teren.
Traian Terzian
28.02.2026 | 23:16
Gică Popescu a răbufnit după greșelile de arbitraj din Farul - CFR Cluj 1-2. Sursă foto: colaj Fanatik
”Centralul” Florin Andrei le-a refuzat două lovituri de la 11 metri ”marinarilor” în partida Farul – CFR Cluj 1-2, iar Gică Popescu a avut un discurs extrem de dur după aceste greșeli de arbitraj.

Amenințările lui Gică Popescu după greșelile de arbitraj din Farul – CFR Cluj 1-2

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 29-a a SuperLigii, președintele Farului a lansat o tiradă la adresa arbitrilor și a amenințat că dacă vor mai exista astfel de erori să gândește chiar să scoată echipa de pe teren.

”E a doua greșeală flagrantă care se face împotriva noastră după meciul de la Pitești când trebuia să i se acorde fundașului piteștean cartonașul roșu în minutul 35 și sunt convins că rezultatul putea să fie altfel. Una e să joci 11 la 11 și alta e să joci un meci în plus.

Două greșeli flagrante în seara asta. M-am ferit să fac constatări până când am văzut părerea lui Marius Avram. Eu, în continuare îmi păstrez bunul simț și calmul, însă nu vreau să ajungem la un moment dat să scoatem echipa de pe teren. Că o voi face! Credeți-mă.

Dacă se va mai întâmpla vreodată așa ceva o să o scot. Suntem într-o situație nu bună în clasament și avem nevoie de puncte ca să nu intrăm în acea zonă periculoasă în subsolul clasamentului. Dar, cu așa greșeli împotriva noastră, o să ajungem să avem astfel de reacții”, a declarat Gică Popescu, la Digi Sport Special.

Gică Popescu arată cu degetul către VAR

Fostul mare internațional consideră că cea mai mare vină pentru greșelile de la jocul cu CFR Cluj o poartă arbitrii din camera VAR care nu l-au chemat pe ”centralul” Florin Andrei să revadă fazele controversate.

”Suntem la capătul puterii. Eu nu înțeleg. Arbitrul poate greși, poate să fie prost poziționat. Tușierul era de partea cealaltă a corpului. VAR-ul? De ce mai avem? Dacă îl chema la VAR și arbitrul spunea, ok. Cât să mai suportăm astfel de greșeli împotriva noastră?

În campionatul nostru, în SuperLiga, ca să ai arbitraje bune trebuie să faci scandal. Trebuie să ieși afară, să faci ce a făcut Dani Coman. Trebuie să înjuri arbitrii, să ai o reacție violentă la adresa arbitrilor. Eu vreau să avem o anumită ținută corectă, de bun simț și de fair-play. Dar ajungi la disperare!”, a spus Gică Popescu.

Verdictul specialistului în fazele controversate de la Farul – CFR Cluj 1-2

Fostul arbitru Marius Avram a analizat fazele controversate de la meciul Farul – CFR Cluj 1-2 și a precizat că se impunea acordarea unui penalty în minutele de prelungire la duelul dintre Marian Huja și Iustin Doicaru.

”Arbitrul ezită foarte mult, are privirea întoarsă către asistent, probabil aștepta să afle dacă are vreo informație. El a simțit că acolo s-a întâmplat ceva, nu a avut toate elementele și a cerut ajutorul colegului de la margine, care nu a avut nicio intervenție și a dat aut de poartă.

Jucătorul celor de la Farul este ținut de tricou de adversar și este răsucit în aer când se pregătea să lovească mingea. Luând în considerare aceste elemente, trebuia acordat penalty.

Ar fi fost util să fie ajutat de cei din camera VAR, să-l fi chemat să revadă faza. Dacă ar fi revăzut-o, sunt convins că ar fi dat lovitură de la 11 metri. Sunt elemente suficiente pentru a fi chemat să revadă faza”, a afirmat el.

Farul merita două lovituri de la 11 metri

Mai mult, Marius Avram a mărturisit că ”marinarii” ar fi trebuit să primească o lovitură de la 11 metri și la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, din minutul 69, iar Florin Andrei ar fi trebuit chemat de la VAR să revadă faza.

”E foarte important dacă fundașul e static sau nu. Atacantul lovește clar mingea și e o mișcare clară a capului fundașului. Fundașul are o mișcare evidentă a capului către capul atacantului, care joacă mingea corect.

Se consideră o lovire direct cu capul a atacantului, atunci e lovitură de la 11 metri. Erau toate elementele pentru ca arbitrul să fie chemat la marginea terenului să revadă faza. E o mișcare clară către capul atacantului și lovește capul atacantului”, a conchis Avram.

