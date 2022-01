Gică Popescu atacă LPF după decizia de a amâna partida Academica Clinceni – Farul: “E o mizerie! Sunt amatori!”

Gică Popescu a lansat în direct la Digi Sport ipoteza ca meciul să fie amânat, însă directorul sportiv Augustin Călin a negat această informație într-o intervenție telefonică.

În cele din urmă, LPF a luat decizia ca pe 17 februarie, deoarece ilfovenii nu au putut pune pe foaie 13 jucători.

Gică Popescu e siderat: „E trist că LPF nu respectă regulamentul”

Președintele celor de la Farul Constanța consideră că decizia Ligii Profesioniste de Fotbal este un abuz și încalcă regulamentele legiferate chiar de ei:

„E trist că LPF nu respectă regulamentul. A acceptat ca cei de la Clinceni să nu aibă în lot 8 jucători formați la nivel național și 4 formați în propria pepinieră. Așa spune regulamentul. Din câte am văzut, Clinceni a încetat recent raporturile contractuale cu 4 jucători. De ce nu a adus alții?”, se întreabă Popescu retoric.

Gică Popescu rămâne ferm pe poziții și cere ca Farul Constanța să câștige partida la masa verde. „Baciul” nu îi uită nici pe cei de la FRF: „Aceste mizerii, anunțate de mine de joi, le-au fost aduse la cunoștință celor de la LPF, dar Liga pare că susține o asemenea mizerie. Academica Clinceni trebuia să piardă meciul cu 3-0 și juca de săptămâna viitoare cum dorea”.

Gică Popescu nu are pic de milă pentru cei de la Academica Clinceni: „E vina mea?”

Gică Popescu a declarat că cei de la vor aduce între timp jucători, dar nu înțelege de ce clubul nu folosește jucători de la echipa a doua: „Înțeleg că așteaptă să aducă alți jucători. Nu e vina mea… Ai echipa a doua, ai juniori.

Din punctul său de vedere, nu este normal ca o echipă să poată participa în campionat dacă are doar șase jucători înscriși pe lista A:

„De ce ai doar șase jucători pe lista A și 10 pe lista B? E vina mea? De ce acceptă Liga ca o echipă să înregistreze cu un număr redus de jucători când poate pune 25? Iar opt dintre ei trebuie să fie formați la nivel național și 4 formați în propria pepinieră”.

Gică Popescu a anunțat că partida va fi amânată încă de pe data de 27 ianuarie: „Au avut timp în această pauză”

a rămas cu un singur portar în lot și culmea, Ureche a fost unul dintre cei infectați, așa cum Gică Popescu a dezvăluit în direct la Digi Sport: „Vreau să spun ceva ce am auzit. Îmi cer scuze dacă nu e așa. Avem informații că Academica Clinceni dorește să amâne meciul de sâmbătă. Explicația ar fi că are pe lista A doar 6 jucători, dintre care un portar, și pe lista B are 10 jucători. Mâine (n.r. – vineri) se va face un test COVID, s-ar putea ca portarul să fie infectat și să nu poată să joace.

Sunt informații din interiorul clubului din Clinceni. Dacă se va întâmpla asta, mi se pare o chestiune deplasată, ca să n-o numesc altfel. Noi am tras un semnal de alarmă către Liga Profesionistă de Fotbal în cursul zilei de astăzi (n.r. – joi).

Nu vrem să mai trecem prin ce am trecut la acel meci cu FCSB. Dacă cei de la Clinceni au de gând să facă acest scenariu, să le treacă. Argumentul lor că au un singur portar, care poate fi infectat. Dar nu i-a împiedicat nimeni să-și pună pe listă un al doilea și al treilea portar. Puteau să se organizeze mai bine și să aducă jucători. Au avut timp în această pauză”.