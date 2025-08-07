Gică Popescu, avertisment dur pentru Dennis Man înainte de transferul la PSV: „Mai bine stai acasă! E mult peste Parma”

Gică Popescu și-a petrecut o perioadă bună a carierei sale la PSV Eindhoven și știe foarte bine cum funcționează fotbalul olandez. iar „Baciul” i-a oferit câteva sfaturi de care ar trebui să țină cont, în cazul în care această mutare va avea loc.

Gică Popescu „a băgat frica” în Dennis Man: „E la alt nivel față de Parma”

iar una dintre echipele care s-au interesat de serviciile sale este PSV Eindhoven, campioana ultimelor două sezoane din campionatul Olandei.

Gică Popescu a jucat timp de 4 ani pentru PSV și este de părere că acest transfer ar însemna un pas important în cariera lui Dennis Man, deoarece clubul din Eindhoven este mult mai mare decât Parma, care e o echipă din Serie A ce se luptă la retrogradare:

„Dacă va reuși acest transfer, ar fi un pas uriaș în cariera lui. Mult mai important decât ce a însemnat Parma. Din punctul de vedere al valorii cluburilor și al notorietății, Eindhoven este mult peste Parma.

Nu poți compara PSV cu Parma, cu tot respectul pentru fotbalul italian. Eindhoven joacă aproape an de an în Champions League, Parma nu ajunge nici în Conference League. E la retrogradare. Este o diferență uriașă.

Numai cei care nu se pricep la fotbal n-au auzit de PSV Eindhoven. Nu există persoană care să iubească fotbalul și să nu știe de campioana Olandei. Din punctul meu de vedere, Eindhoven este la același nivel cu Ajax Amsterdam, cel puțin pe plan intern. Este una dintre echipele importante ale Europei”, a spus Gică Popescu pentru .

Cum vede Gică Popescu transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV: „E ca și cum te transferi din Liga a II-a din România la FCSB”

„Baciul” crede că profilul de jucător al lui Dennis Man s-ar potrivi mult mai bine în fotbalul propus de PSV, însă îl sfătuiește să se pregătească foarte serios dacă va ajunge în Olanda. Totodată, el a declarat că nivelul comparației între Parma și PSV este același cu al unei echipe de ligă secundă din România cumparată cu campioana FCSB:

„Eindhoven este la nivelul lui Ajax. Poate nu neapărat la exportul de jucători, dar este o echipă care a dat Europei fotbaliști de top. Să nu uităm că brazilienii Ronaldo și Romario au plecat de acolo. Amândoi au fost campioni mondiali, Baloane de Aur. Pentru Dennis Man ar fi un salt uriaș. E ca și cum te-ai transfera de la o echipă din Liga 2 din România la FCSB.

Campionatul olandez e mult mai deschis. Toate echipele încearcă să joace. Este un fotbal ofensiv, fizic, bazat pe dueluri unu la unu, cu o agresivitate care nu există în fotbalul italian.

În Italia e totul tacticizat, bazat mult pe faza defensivă și pe contraatac. Până și echipele mari se apără. Asta nu înseamnă că Serie A nu e un campionat puternic. Ca valoare a echipelor, Italia este peste Olanda, dar eu nu compar campionatele, ci cluburile PSV și Parma.

Eindhoven joacă 4-3-3, cu jucători de bandă, iar Dennis Man este jucător de bandă. Viteza lui poate face diferența acolo. Dennis trebuie să înțeleagă însă că trebuie să fie foarte serios. Nu există jumătăți de măsură în Olanda. Dacă se duce cu jumătăți de măsură, mai bine stă acasă! E un fotbal intens, bazat pe efort și disciplină”, a mai adăugat Gică Popescu.