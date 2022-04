Gică Popescu, avertisment pentru Hagi: „Îmi iau fiul de la Farul dacă nu joacă. Ar putea să meargă și la Steaua”

Nicolas Popescu (19 ani) a jucat doar patru meciuri pentru Farul în acest campionat, în sezonul regulat din Casa Pariurilor Liga 1. În această perioadă, mijlocașul defensiv a reușit și un assist, dar acest lucru nu l-a convins pe Hagi să îl introducă mai des pe .

Gică Popescu se gândește să-l transfere pe Nicolas Popescu la Steaua

Nicolas Popescu este crescut de Academia Hagi și se poate lăuda și cu zece selecții pentru naționala U19 a României, care tocmai s-a calificat la Campionatul European. Totuși, conform spuselor președintelui Farului, Gică Hagi crede că Nicolas trebuie să se dezvolte mai mult din punct de vedere fizic pentru a face față în Casa Pariurilor Liga 1.

„Eu zic că Nicolas suportă mai bine decât mine presiunea, pentru că are altă educație și are o personalitate uriașă. Nicolas are un talent uriaș, însă Gică a considerat că nu e pregătit din punct de vedere fizic, a zis că nu face față.

Sunt de acord pe jumătate cu Gică. Ca să ajungi la cel mai înalt nivel, trebuie să joci. Eu, când eram la Craiova, eram la fel ca Nicolas, firav. Dar am jucat… poți să crești dacă joci. Nicolas, din sezonul următor, trebuie să joace.



Că va juca la Farul sau la Steaua sau în altă parte… da, mă gândesc să-l iau de la Farul dacă nu joacă. Are 19 ani, trebuie să joace, când să joace dacă nu acum? Poate să meargă la un alt nivel, să joace. Nu poți să crești dacă nu joci”, a declarat Gică Popescu, la .

1,85 metri este înălțimea lui Nicolas Popescu, care a împlinit 19 ani pe 2 ianuarie 2022 și care poate evolua atât ca mijlocaș central, cât și ca mijlocaș defensiv. Conform transfermarkt.com, fiul fostului căpitan de la Barcelona e evaluat la 50 de mii de euro.

Nicolas Popescu, în Liga 2?

Rămâne de văzut la ce echipă s-a referit în momentul în care a spus că e posibil să își ducă băiatul la Steaua. Deși, în 2018, susținea că echipa lui Gigi Becali este Steaua, logica ar spune că fiul său ar avea mult mai multe șanse să joace în Liga 2, la CSA Steaua, decât la FCSB, având în vedere că acesta nu reușește să se impună la Farul.

„Ce mi se pare anormal este toată această poveste legată de Steaua. Că asta e Steaua, că e cealaltă… Voi îi spuneți FCSB, dar pentru mine va fi tot timpul Steaua. Nu știu cine a luat Steaua pentru care am jucat și eu, a jucat și Hagi.

Steaua e echipa care ne-a reprezentat și în cupele europene. Cine a luat-o, dacă FCSB nu e Steaua? Unde este acea echipă? Au luat-o extratereștrii? Au ascuns-o? Unde a fost?

Este o echipă, cea care joacă acum în Liga 1. Eu în ultimii 15 ani am văzut o singură echipă, cea care joacă în Liga 1 și este continuatoarea Stelei dinainte de ’89. În ultimii ani am văzut o singură echipă Steaua, cea care joacă în Liga 1.

Unde e Steaua, dacă nu e cea din Liga 1? Unde este Steaua la care am jucat și eu? Unde este echipa aceea?”, susținea Popescu, în 2018.