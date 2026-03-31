Gică Popescu, concluzie amară după Slovacia – România 2-0: „Asta înseamnă lipsă de respect”

Gică Popescu a analizat meciul amical Slovacia – România 2-0 disputat marți seară la Bratislava și a subliniat care este cea mai mare problemă în viziunea sa a naționalei țării noastre după încă o ratare a calificării la Cupa Mondială. Fostul căpitan al „Generației de Aur” crede că riscăm foarte mult ca în viitorul apropiat „tricolorii” să nu mai aibă parte de respect și implicit teamă din partea adversarilor.

Ce a spus Gică Popescu după Slovacia – România 2-0

Astfel, există șanse destul de mari ca naționalele adverse să joace și mai avântat decât până acum contra noastră, chestiune care bineînțeles că ar putea să conducă la rezultate și mai slabe în următorii ani pentru echipa națională. „Eu cred că a fost doar amical. Am văzut ambele echipe jucând dezinvolt, nu mai era acea concentrare pe faza defensivă. Ne-am dat în seara asta două autogoluri, cel de-al doilea gafa lui Aioani.

Un meci fără istoric, s-au făcut multe schimbări, aveam impresia că ambele echipe așteptau să se termine. Nu, sunt convins că mâine nu ne vom aduce aminte de ce s-a întâmplat în seara asta. Nu a transmis nimic meciul ăsta, nici emoție, nici interes. Jucătorii așteptau să se termine meciul și să încheie aceste patru zile cu două înfrângeri.

Este o generație care a ajuns în jurul vârstei de 26, 27, 28 de ani, se spune că aceasta este vârsta optimă. Le lipsește încrederea, acest declic de care are nevoie această generație. Spuneam că nu trebuie să rămână performanța de la EURO ceva singular. Europenele sunt importante, dar, cu tot respectul, sunt diferite de un Mondial. E dureros că începe lumea să se obișnuiască fără noi, asta înseamnă lipsă de respect. Respectul ți-l câștigi numai prin victorii”, imediat după

România s-a bătut practic singură la Bratislava

Primul gol al slovacilor a fost de fapt , în vreme ce reușita lui Strelec din repriza a doua a venit după , abia intrat pe teren, la pauză, de nici 20 de secunde la acel moment, în locul lui Ionuț Radu, titular și în această partidă, așa cum s-a întâmplat și la Istanbul, la barajul pentru Mondial pierdut cu Turcia.