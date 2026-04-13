Gică Popescu, decizie radicală la Farul după despărțirea de Zicu: „Fără salariu până nu revenim pe plus”

Ianis Zicu a renunțat la postul de antrenor principal la Farul Constanța, iar Gică Popescu s-a văzut nevoit să acționeze rapid, întrucât mai sunt doar cinci etape până la finalul campionatului, iar „marinarii” se află într-o situație delicată. Flavius Stoican a fost numit noul antrenor al formației de la malul Mării Negre, iar în timpul conferinței de presă Gică Popescu (58 de ani) a dezvăluit că a renunțat la salariul său de președinte până ce clubul va scăpa de deficitul financiar.

Gică Popescu a renunțat la salariul de președinte la Farul Constanța

După ce a încheiat foarte mulți ani pe plus, Farul Constanța a finalizat anul 2025 pe minus, iar din cauza acestui lucru Gică Popescu a luat o decizie radicală. Întrucât echipa nu a mai vândut jucători în ultima perioadă, Farul trebuie să-și repare deficitul, iar pentru a reveni pe plus președintele „marinarilor” recunoaște că a renunțat la salariu până ce situația financiară se va stabiliza.

El a explicat acest lucru „După cum știți, din 2019, de când am venit eu președinte, exceptând anul trecut, Farul a fost în fiecare an pe plus. Mai mult, cred că suntem clubul din România cu cea mai mare sumă primită de la sponsori. La noi, acel deficit financiar care a existat tot timpul îl acopeream cu sumele venite din vânzarea jucătorilor.

Când am preluat de la Gică pachetul majoritar, primul obiectiv setat a fost să scăpăm de acest deficit bugetar. E foarte greu să stai să aștepți să vinzi un jucător pentru a acoperi acest deficit. A fost nevoie să facem restructurări, probabil vor mai fi. Consider că avem o organigramă destul de stufoasă. Probabil nu am fi luat anumite măsuri dacă aveam munți de bani prin conturi.

Știți foarte bine că în ultimii ani nu am vândut prea mulți jucători. Eu sunt un tip foarte responsabil și nu îmi permit să pun clubul într-o situație financiară delicată. Iau decizii în funcție de banii pe care îi avem. Vă spun prima decizie pe care am luat-o: am renunțat la salariul meu pe o perioadă nedeterminată. Nu voi mai lua salariu până când echipa nu va reveni pe plus. Cred că era cea mai normală decizie, este un exemplu pe care îl dau colegilor mei că situația nu este foarte roz. Cel care s-a sacrificat primul am fost eu”, a declarat Gică Popescu, la conferința de presă de prezentare a lui Flavius Stoican.

Primele declarații ale lui Flavius Stoican ca antrenor al Farului Constanța

Flavius Stoican a venit la Constanța într-o situație destul de complicată, când „marinarii” s-au apropiat destul de mult de locurile de baraj, echipă ce încă țintește calificarea pentru cupele europene, prin intermediul barajului.

„Să lucrezi cu Gică Popescu e o mândrie. În primul rând ne dorim să continuăm în Liga 1. Chiar dacă suntem foarte optimiști că jucătorii au calități, în fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Acum ne interesează să acumulăm puncte. Mai ales că jucăm în următoarea etapă cu FCSB, echipă care în ultimul meci a jucat bine. Îmi place fotbalul cu multe ocazii, dar trebuie să fim atenți și să nu primim goluri, cum s-a întâmplat la Sibiu, a fost chiar dezamăgitor. Nu oferta financiară m-a tentat”, a spus Flavius Stoican, la conferința de presă.