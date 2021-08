Gică Popescu, declarație neașteptată despre plecarea lui Leo Messi de la Barcelona: „Nu cred în această chestiune! La Liga nu-și permite să-l piardă!”. Exclusiv

Leo Messi a fost adus, în vara lui 2002, la FC Barcelona. Însă, argentinianul a început să evolueze, pentru prima echipă a catalanilor, în 2005.

Imediat, după anunțul că Messi va părăsi „Camp Nou”, au apărut, în spațiul public, informații conform cărora .

Gică Popescu, declarație neașteptată despre plecarea lui Leo Messi de la Barcelona

Gică Popescu a vorbit, în exclusivitate, pentru FANATIK, despre anunțul plecării lui Leo Messi de la Barcelona. Fostul internațional român, care a purtat banderola de căpitan la formația de pe „Camp Nou”, consideră că Messi nu o va părăsi pe Barcelona.

Acesta susține că La Liga nu-și va permite să-l piardă și pe Leo Messi, după plecările lui Cristiano Ronaldo (Juventus) și Neymar (PSG).

„Eu nu cred că este încheiată povestea. Atâta timp cât nu a semnat cu o altă echipă, eu nu îl văd plecat. Fair-play-ul financiar există cam în toată lumea.

Bun, ar pleca cel mai bun jucător din istoria clubului. Fotbalul catalan s-a raportat, în ultimii zece ani de zile, la Messi.

În momentul în care pierzi cel mai bun jucător din lume, e greu de suplinit această pierdere, dar eu în continuare trăiesc cu speranța că lucrurile vor lua o altă întorsătură și vor găsi o soluție pentru a-l păstra.

Nu cred. Deocamdată, nu cred în această chestiune până când se va termina perioada de transferuri sau până când va semna cu altă echipă.

Dar nu cred că La Liga își poate permite, după plecarea lui Cristiano Ronaldo și Neymar, să-l piardă și pe Messi. Eu nu cred că fotbalul spaniol își permite să-l piardă pe Messi”, a declarat Gică Popescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Joan Laporta, despre plecarea lui Leo Messi de la Barcelona

susține că a ajuns la un acord de prelungire a contractului cu Leo Messi. Însă, înțelegerea a picat, din cauza regulilor fair-play-ului financiar din La Liga.

„Toţi am vrut să ne bucurăm de talentul lui. Când am propus contractul pe 5 ani am sperat că va fi în concordanţă cu regulile din La Liga. După o analiză tehnică a comisiei din La Liga, am fost informaţi că acest contract nu va putea fi validat conform regulilor.

Pentru a atinge acel fair-play, Barcelona ar fi trebuit să accepte o operațiune care ar fi afectat clubul pentru următorii 50 de ani în termen de drepturi de televizare.

Nu am putut lua o decizie care să afecteze clubul în următorii 50 de ani. Clubul are mai mult de 100 de ani și este mai presus de toate și toți, chiar și decât cel mai bun jucător al lumii”, a declarat Joan Laporta, în cadrul unei conferințe de presă.