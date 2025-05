Gică Popescu, detalii despre ofertele lui Gică Hagi: ”Îl rugăm să rămână”

Deși a recunoscut că Gică Hagi primește tot timpul oferte atractive din străinătate, președintele Gică Popescu își dorește ca tehnicianul să rămână la Farul și să continue proiectul început.

Gică Popescu se roagă de Gică Hagi să rămână la Farul

Cei doi foști mari internaționali au fost cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la câștigarea Cupei UEFA, iar la întoarcere Gică Popescu a vorbit despre viitorul ”Regelui”.

”Gică are oferte întotdeauna, credeți-mă ce vă spun. E greu de ținut. În fiecare an avem aceleași discuții cu el, îl rugăm să rămână. E clubul pe care Gică l-a făcut, pe care îl iubește atât de mult.

A investit atât de mult, nu doar partea financiară, ci și mult suflet și speranță. Împreună sperăm să avem un an mult mai bun decât cel pe care l-am încheiat”, a declarat Popescu, conform .

Ce obiectiv are Farul pentru sezonul următor

Dezamăgirea este mare după ce formația a ratat clasarea în primele 4 locuri din play-out-ul SuperLigii și , dar președintele clubului Farul a menționat că știe unde s-a greșit.

”Să uităm sezonul ăsta? Nu! Să învățăm din greșelile pe care le-am făcut, pentru că am făcut greșeli în acest an. Le știm, important e că știm ce am greșit și nu dorim să repetăm anul viitor. Întotdeauna Farul va avea ca obiectiv performanța.

Calificarea în play-off e un obiectiv minim pe care ni-l dorim în fiecare an. De mâine începem să lucrăm. Am pierdut posibilitatea de a juca barajul pentru cupele europene, e o învățătură și sperăm să fie un an mai bun”, a spus Gică Popescu.