Gică Popescu, discurs critic după evoluțiile naționalei României: “Am văzut aceeași echipă înceată, fără curaj, temătoare”

Gică Popescu a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei naționale, din toate timpurile. Omul cu 115 selecții sub ”tricolor” din actuala campanie în Liga Națiunilor.

Gică Popescu: ” Probabil e vorba de lipsă de încredere, de teama de victorie”

Noul expert al postului Prima TV, Gică Popescu, a analizat evoluțiile ”tricolorilor” în mandatul lui și nu a avut cuvinte de laudă.

”Baciul” a criticat lipsa de atitudine a jucătorilor convocați de actualul selecționer, dar a remarcat și o mentalitate care nu este deloc a unor fotbaliști ”învingători”.

Despre prima întâlnire, cu Muntenegru, din prima etapă a actualei ediții a Ligii Națiunilor, nu e nimic de zis, în opinia fostului internațional. Lucrurile au început să se miște, e drept extrem de greoi, abia de la meciul cu Bosnia & Herțegovina.

”La meciul din Bosnia (pierdut de ”tricolori” cu 0-1 – n.r.), nu am avut o altă atitudine (față de partida cu Muntenegru de la Podgorica – n.r.).

Am văzut aceeași echipă înceată, fără curaj, temătoare. Într-adevăr, am arătat diferit în prima repriză în fața Finlandei. Apoi, în repriza a doua, am cedat mijlocul terenului.

Probabil a fost vorba de lipsă de încredere, de teama de victorie. Dar e greu să faci rezultate când nu menții același ritm pe toată durata celor 90 de minute”, a spus Gică Popescu, pentru Prima TV.

Gică Popescu spune că România are nevoie de un nou lider

Fostul fotbalist a mai remarcat absența unui lider adevărat în actuala componență a echipei naționale, lăsând să se înțeleagă că Vlad Chiricheș, căpitanul ”tricolorilor”, nu are astfel de calități.

Gică Popescu a adăugat că în ciuda evoluțiilor deloc convingătoare din precedentele trei partide, așteaptă ca în această seară ”tricolorii” să aibă pe toată durata meciului cu Muntenegru aceeași atitudine pe care au arătat-o în prima repriză a duelului cu Finlanda.

”Echipa națională are nevoie de un lider. Probabil că lipsa rezultatelor e cauzată și de absența unui astfel de lider.

Sper ca în această seară să avem aceeași cadență pe care am avut-o în prima repriză cu Finlanda”, a conchis Gică Popescu, prefațând duelul din această seară de pe Stadionul Rapid.