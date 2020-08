Cum poate fi întreruptă Liga 1! FRF a făcut marele anunţ. Gică Popescu e de acord cu protocolul medical

Gică Popescu, preşedintele Viitorului Constanţa, este de acord cu noul protocol sanitar stabilit de FRF, LPF şi Ministerele Sportului şi Sănătăţii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rzăvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a avut în cursul zilei de 19 august o întâlnire cu Ionuţ Stroe, ministrul Sportului, pentru a discuta regulile de desfăşurare a competiţiilor fotbalistice interne.

Conform noului protocol, anunţat în premieră de FANATIK pe 17 august, o echipă trebuie să aibă 13 jucători valizi (cel puţin un portar) şi avizul DSP pentru a putea un joc de campionat. Orice partidă poate fi reprogramată cel mult o dată, iar cele de Cupă şi meciurile de baraj nu se reprogramează deloc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gică Popescu: „Nu văd altă soluţie“

„Cred că este singura posibilitate să nu punem în pericol buna desfăşurarea a noului campionat. Acestea sunt şi recomandările de la UEFA, ca aceia infectaţi să fie separaţi, izolaţi, şi competiţia să se desfăşoare cu restul de jucători. Cred, de asemenea, că toate echipele vor trebui să îşi lărgească loturile de jucători, astfel încât, în cazul unei situaţii delicate, să nu aibă probleme. Şi să încerce fiecare club să fie mult mai atent la viaţa extrasportivă a fotbaliştilor, să-i constrângă într-un fel sau să-i convingă într-un anumit mod, să nu mai fie numărul de infectări din sezonul trecut.

Eu mă bucur că am primit astăzi rezultatele tuturor celor testaţi, jucători, staff, şi toată lumea este negativă. Este un lucru care mă bucură, pentru că fiind pe litoral se pot întâmpla tot felul de accidente. Este o chestiune de gestiune individuală a fiecărui club. Va trebui să fim atenţi să nu punem în pericol desfăşurarea competiţiei, pentru că, până la urmă, ne punem în pericol interesul propriului club. Dacă ni se infectează doi, trei dintre jucătorii de bază… două săptămâni, pierd două meciuri şi intri în probleme, Deci, jucătorii trebuie să fie atenţi, să-şi respecte munca, să-şi respecte contractul de jucător, pentru că ei câştigă bani. Şi să nu le fie indiferentă o situaţie ca acesta, când se pot infecta, dacă nu au grijă.

ADVERTISEMENT

Nu văd altă variantă (n.r. – decât amânarea o singură dată a unei partide). Şi aşa calendarul este foarte condensat. Vine Euro la anul. Probabil vom juca returul în ianuarie. Când am mai putea reprograma? Sunt meciurile echipei naţionale, este Cupa, sunt foarte multe meciuri în competiţia internă, cupele europene… Nu avem când să jucăm. Nu văd altă soluţie!“, a declarat Gică Popescu la Digisport.

Răzvan Burleanu: „Competiția se poate opri doar dacă intrăm într-o stare de urgență“

„Vrem să avem un număr cât mai mic de meciuri care se amână și, dacă se poate, să nu se amâne nimic. Competiția se poate opri doar dacă intrăm într-o stare de urgență. Dacă e stare de alertă, ca acum, nu e cazul. Urmăm acest model UEFA. O echipă care are jucători pozitivi trebuie să îndeplinească cele două condiții: să aibă cel puțin 13 jucători, dintre care un portar, plus avizul DSP. Dacă nu, atunci echipa care are meciuri restante le va pierde cu 0-3“, a completat preşedintele FRF.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ionuţ Stroe: „Nu putem aplica ad-literam protocolul UEFA“

„Sunt lucruri foarte importante pe care le-am învățat din experiența fericită sau mai puțin fericită din campionatul precedent, lucruri pe care le analizăm și le transpunem în norme care să definească mult mai bine cadrul în care fotbalul și sportul vor avea un cadru protejat din punct de vedere al sănătății sportivilor, dar și din punct de vedere al competițiilor sportive. Am discutat despre norme care să stabilească frecvența cu care se pot testa cluburile, am discutat anumite măsuri în legătură cu sancțiunile care vor putea fi luate în condițiile imposibilității desfășurării anumitor meciuri“, a declarat ministrul Sportului.

„Regulamentul UEFA este un reper pentru noi, dar nu putem să îl aplicăm ad-literam. Putem împrumuta de acolo măsuri pentru că nu putem să comparăm frecvența cu care UEFA își desfășoară competițiile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Urmează elaborarea unor noi norme care să fie cuprinse într-un ordin comun elaborat de MTS și Ministerul Sănătății. Vom lucra în această seară la aceste noi norme și totul va fi transpus în noul ordin. Mâine sau poimâine vor fi publicate în Monitorul Oficial aceste norme“, a mai punctat Ionuţ Stroe.