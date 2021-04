Gică Popescu explică situația de la Dinamo și Viitorul: „Îți tremură piciorul de teamă!”. Exclusiv

Gică Popescu are o explicație pentru situația de la Dinamo și Viitorul și a dezvăluit că a simțit presiunea pe pielea lui, în cariera de jucător, când îi tremura piciorul de teamă.

Viitorul Constanța – Dinamo este un meci capital pentru cele două formații care se află în luptă directă pentru salvarea de la retrogradare din Casa Pariurilor Liga 1.

Președintele constănțenilor a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre problemele de la cele două echipe și în care i-a acuzat pe cei de la LPF de programul infernal în care se joacă, considerând că Viitorul e cea mai dezavantajată echipă din acest punct de vedere.

Gică Popescu e optimist înainte de Viitorul – Dinamo: „Mereu am jucat bine cu ei!”

Dinamo și Viitorul, două echipe care au probleme cu încrederea…

– E un meci extrem de important pentru ambele echipe, pentru că suntem în criză mare de puncte. Nici Dinamo și nici Viitorul nu au o poziție în clasament care să ne facă cinste, însă ambele echipe vin după o victorie clară, un meciuri în care nu au primit gol.

Sperăm să câștigăm și să jucăm bine, la fel cum am făcut-o în prima repriză a meciului cu Poli Iași, să ne creem ocazii. Noi, în ultimii ani, am jucat mereu bine cu Dinamo, însă acum e o situație specială pentru că atât noi, cât și ei, suntem cu sabia deasupra capului!

Gică Popescu: „Nu mă interesează în niciun fel situația de la Dinamo!”

Cum vi se pare situația de la Dinamo?

– Nu mă interesează în niciun fel situația de la Dinamo! Nu o văd nici cum! Mă interesează doar ceea ce se întâmplă la Viitorul. Fiecare punct pe care îl pierdem ne apropie mai mult de zona mlăștinoasă. Vrem să ieșim cât mai repede din această zonă.

Vă gândiți și la un loc de baraj?

– Nu ne gândim decât la meciul cu Dinamo! Avem încă cinci meciuri și cred că în interiorul echipei avem suficientă calitate, experiență și absolut tot ce avem nevoie pentru a aduna punctele necesare care să ne permită rămânerea în Liga 1 fără un loc de baraj.

„Când îți lipsește încrederea, nu poți să dai nicio pasă de cinci metri!

Este atât de importantă încrederea?

– Cu siguranță este cauza principală pentru care am ajuns în situația asta, pentru că odată cu lipsa rezultatelor, băieții și-au pierdut mult din încredere, au început să nu își mai asume anumite riscuri așa cum se întâmpla înainte. Și este o situație normală, pentru că și eu am trecut prin astfel de momente ca jucător. Când îți lipsește încrederea, nu poți să mai dai nicio pasă de cinci metri, pentru că îți tremură piciorul de teamă.

Ați avut discuții cu jucătorii sau Hagi a încercat să îi încurajeze?

– Atât eu, cât și Gică Hagi purtăm discuții tot timpul cu jucătorii! El e foarte aproape de echipă și se implică mult. Nu o facem la un meci anume, vorbim tot timpul indiferent de situație. Comunicarea cu jucătorii a existat întotdeauna și e un capitol la care stăm foarte bine.

Două victorii importante cu Iași și Mediaș…

– Da, am avut două victorii în ultimele trei meciuri și sper să le legăm cu încă două la următoarele meciuri, astfel încât în cel mai scurt timp să fim salvați matematic.

Gică Popescu, atac la LPF: „Cei care fac programările își bat joc! Suntem cea mai batjocorită echipă!”

Dinamo a câștigat după 13 meciuri exact înaintea partidei cu Viitorul…

– Nu ne interesează să ne uităm în curtea adversarilor noștri! Nu a picat prost pentru Viitorul. Îi respectăm, îi studiem foarte bine, dar lucrul care ne interesează pe noi e să aducem jucătorii la ora fiecărui joc la nivel de încredere și de prospețime fizică ridicat.

Vă deranjează programul cu meciuri la trei zile?

– Nu numai noi, toate echipele din playout și din playoff sunt într-o stare de oboseală accentuată, jucând din trei în trei zile. Nu neapărat oboseala jocurilor, ci a deplasărilor acestea pe care trebuie să le facem. Este foarte, foarte trist că cei care fac programările își bat joc de anumite echipe, iar noi suntem echipa cea mai batjocorită din acest punct de vedere! Nu neapărat că jucăm în ziua de Paște, dar după meciul cu Dinamo călătorim două zile pentru meciul cu Mediaș, să jucăm un meci extrem de important.

Noi ar fi trebuit să mergem cu un avion, dar însemna să plecăm la opt dimineața, ca să jucăm la 14:30 și practic am fi trezit echipa la 06:00, iar în modul acesta nu se poate face fotbal. Cei care fac programările ar trebui să se uite și la partea sportivă și să lase puțin deoparte alte considerente, pentru că jucătorii ăștia nu sunt roboți sau mașini! Sunt oameni care au nevoie de odihnă și nu putem să îi folosesc ca niște obiecte, după cum avem noi chef.

Sunt afectați jucătorii?

– Normal, trebuie să se gândească la sănătatea lor, că fac un efort ridicat, călătoresc foarte mult, joacă din trei în trei zile, iar oboseala este una una cruntă și Doamne ferește să avem accidentări grave.

„Victoria 5-0 cu Dinamo speram să producă un declic!”

Ce s-a schimbat la Viitorul de la ultima victorie cu 5-0 împotriva lui Dinamo?

– A fost o victorie categorică și noi ne așteptam ca atunci să se producă un declic în interioriul echipei, să începem să adunăm puncte, din păcate nu s-a întâmplat lucrul acesta, am făcut multe greșeli, am luat goluri foarte ușor în anumite pe faze pe care jucătorii nu le-au tratat așa cum ar trebui. De aceea suntem în situația asta, pentru că am greșit în acest campionat mai mult decât am făcut-o vreodată. Sperăm să se termine cum trebuie.

Gabriel Buta, al 47-lea jucător promovat în Liga 1 de Viitorul…

– Și vor mai fi și alții! Avem o grupă 2002-2003 printre cele mai bune pe care academia noastră le-a avut vreodată! Cu siguranță vor urma și alți jucători debutați. Ăștia suntem noi și așa vom continua! Pentru Viitorul este un moment de bucurie debutul oricărui jucător.