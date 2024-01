Gică Popescu explică suma de transfer a lui Marian Aioani: “Mereu se poate mai bine!”

Într-o mutare care a generat suma de 400.000 de euro pentru Farul, clubul de la malul mării a ales să păstreze și un procentaj de 20% dintr-un eventual viitor transfer al talentatului portar. v-au fost prezentate în exclusivitate de FANATIK.

Marian Aioani este noul portar al Rapidului

“Astfel de socoteli sunt făcute de partea tehnică. Gică Hagi decide cine pleacă și cine vine. În momentul în care vine o ofertă, știm foarte bine care este situația în vestiar. Gică a considerat că prețul este unul bun și l-a lăsat să plece.

Mereu se poate mai bine din punct de vedere financiar! Nu știu dacă e cazul aici. Eu nu am participat la negocieri. Nu pot să spun ce s-ar fi întâmplat, poate ar fi fost și mai puțin. Nu putem face aprecieri.

Aioani este un jucător care ne-a ajutat foarte mult la câștigarea campionatului. E un jucător care ne-a salvat din situații delicate. Câteodată este bine să te gândești și la jucător. Banii pe care îi va lua la Rapid nu i-ar fi luat niciodată la Farul”, a declarat Gică Popescu pentru

Farul a renunțat la Aioani contra sumei de 400.000 de euro

Gică Popescu a subliniat că Gică Hagi a fost de acord cu suma primită în schimbul portarului deoarece s-a gândit la securitatea financiară a jucătorului. În vârstă de 24 de ani, Aioani a jucat la Farul Constanța timp de două sezoane și jumătate, timp în care a adunat aproape 100 de apariții.

“Nu ne permitem să plătim salariile pe care le oferă FCSB, CFR Cluj sau Rapid. Trebuie să ne gândim și la viitorul jucătorului. Îl știți pe Gică, e un tip extrem de darnic. Prima dată se gândește la jucător

Vă aduceți aminte ce poziție am avut întotdeauna legat de participarea lui Aioani la echipa națională. Mereu am considerat că merită să fie cel puțin în primii 3 portari ai naționalei. Aceeași opinie am și acum.

Este unul dintre cei mai valoroși! Merită să fie în primii 3 portari. Depinde foarte mult de evoluțiile lui. Dacă va apăra extraordinar la Rapid și va face performanță, iar Moldovan nu va apăra deloc, va avea o șansă importantă să devină titularul naționalei”, a completat Gică Popescu.

În această campanie, formația lui Gheorghe Hagi ocupă locul 6 în campionat cu 33 de puncte în 22 de etape. Farul a adunat 9 victorii, 6 egaluri și 7 înfrângeri în acest sezon.