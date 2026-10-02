Gică Popescu i-a reproșat două lucruri lui Gică Hagi după dezastrul din Polonia – România 6-0: „Trebuia să realizeze asta”

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Gică Popescu a avut, în mod firesc de altfel, un discurs dur după Polonia – România 6-0 de vineri seară din Liga Națiunilor și a vorbit inclusiv despre bunul său prieten Gică Hagi în acest context. Înainte de asta însă, fostul căpitan al „Generației de Aur” a pus la zid un jucător pentru prestația sa de la Varșovia.

Gică Popescu, discurs dur după Polonia – România 6-0

Este vorba despre . „Este o seară greu de digerat. Nu știam că echipa națională să fi pierdut la o diferență atât de mare. Ne ducem cu gândul la acel moment important, când arbitrul a acordat foarte ușor lovitura de la 11 metri pentru polonezi și eliminarea lui Drăgușin. A fost un cadou făcut polonezilor.

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Chiar și așa, am fi putut da dovadă de mai multă răutate. Jucătorii trebuie să aibă această atitudine, după toate indicațiile pe care le primesc. Atunci când îmbraci tricoul echipei naționale, trebuie să ai o anumită trăire. Am văzut momente în timpul meciului care m-au surprins. Parcă era o echipă de jucători adunați la o șuetă, nu jucătorii echipei naționale.

Am atras atenția asupra poziționării lui Rațiu în defensivă. În seara asta a fost depășit. De foarte multe ori am semnalat acest lucru și unii credeau că am ceva personal cu Rațiu. Am spus că are calități nemaipomenite, dar această indisciplină o să-l facă să rămână la nivelul unor echipe de talia lui Rayo Vallecano. Când joci la echipa națională și evoluezi într-un sistem cu trei fundași, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să fii fundaș. Trebuie să ai o poziționare corectă, astfel încât să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat în această seară”, a spus Gică Popescu în direct la Antena 1 imediat după

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Ce a spus Gică Popescu despre Gică Hagi după dezastrul de la Varșovia

Întrebat dacă simte că „Regele” va pleca de la națională, „Baciul” a transmis că nu își poate da seama exact ce se va întâmpla în acest context. Pe de altă parte însă, a transmis că are să îi reproșeze selecționerului două aspecte după ultimele rezultate: „În câteva minute vom avea parte de declarația lui Gică. Avea acest optimism pe care îl cunosc la Gică. I-aș reproșa două lucruri. În primul rând, acest exces de încredere pe care l-a avut în jucătorii echipei naționale. Trebuia să fie mai cumpătat. I-ar fi prins mai bine dacă ar fi avut o reacție mai așezată, mai puțin optimistă. Dar acesta este Gică. Atunci când conduce un colectiv, are mare încredere în el.

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În al doilea rând, trebuia să realizeze că una este activitatea la echipa de club, unde ai timp să pui în practică anumite idei, într-o săptămână, două sau trei, și alta este situația de la echipa națională. Acolo ai două, trei sau patru zile înaintea unui meci oficial pentru a găsi formula potrivită”.