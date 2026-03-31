Gică Popescu s-a amuzat în direct după ce Ianis Hagi a fost întrebat despre venirea tatălui său la națională

Gabriel-Alexandru Ioniță
01.04.2026 | 00:34
La finalul meciului amical Slovacia – România 2-0 disputat marți seară la Bratislava, Ianis Hagi (27 de ani) a fost întrebat cu privire la venirea tatălui său, Gică Hagi (61 de ani), la echipa națională în rolul de selecționer în locul lui Mircea Lucescu (80 de ani), chestiune care pare iminentă în acest moment. Mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor nu a dorit să răspunsă însă la această întrebare.

El a „driblat” elegant această chestiune și s-a rezumat la a transmite doar că până în acest moment el și coechipierii lui de la națională nu au fost informați de către oficialii FRF vizavi de acest subiect. Astfel, ei, asemenea celorlalți de altfel, încă așteaptă un deznodământ în această situație.

„Trebuie să închidem capitolul și să mergem înainte. Singurul lucru pe care mi-l doresc e ca lumea să nu-și piardă încrederea în noi și să arătăm altfel din vară. (n.r. Gică Hagi, noul selecționer al naționalei României?) Nu am avut nicio comunicare cu domnul președinte, cu cei din staff. Am fost concentrați numai pe meci. Ne vor spune ei când va veni cineva”, a declarat Ianis Hagi, pentru Antena 1, după Slovacia – România 2-0.

Imediat, prezent în platou la Antena 1 pentru a analiza partida de la Bratislava, Gică Popescu (58 de ani), cumnatul lui Gică Hagi, unchiul lui Ianis Hagi și colaboratorul „Regelui” de la Farul Constanța, precum și fost coleg cu el la echipa națională și la mai multe echipe de club, a fost rugat să își spună punctul de vedere vizavi de acest subiect și, părând destul de amuzat, a răspuns scurt și a zis: „Să știi că Gică nu e prea vorbăreț când vine vorba despre asta”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!