Gică Popescu îi vede pe „tricolori” la mondial după România – Austria 1-0. Asemănarea dintre Lucescu și Mourinho

Gică Popescu a oferit primele declarații după victoria obținută de România în fața Austriei. „Baciul” consideră că „tricolorii” au meritat cele trei puncte în fața liderului din grupa de calificare.
Iulian Stoica
13.10.2025 | 07:00
Gica Popescu ii vede pe tricolori la mondial dupa Romania Austria 10 Asemanarea dintre Lucescu si Mourinho
Gică Popescu, declarații după România - Austria 1-0. Sursă foto: Colaj Fanatik

România a obținut un rezultat extraordinar în fața Austriei. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au învins, cu scorul de 1-0, după ce Virgil Ghiță a marcat în prelungirile partidei. Ce a declarat Gică Popescu la finalul duelului.

Gică Popescu, avertisment după România – Austria 1-0

La finalul partidei dintre România și Austria, Gică Popescu a transmis că „tricolorii” lui Mircea Lucescu au meritat victoria. „Baciul” avertizează însă înaintea meciului cu Bosnia, fostul internațional susținând că următoarea deplasare este extrem de grea.

„Un meci în care am fost peste ei, am controlat jocul. După o primă parte destul de echilibrată pe alocuri, Austria a fost un pic mai agresivă în startul reprizei secunde. Până în repriza a doua a fost mai echilibrat, dar în repriza a doua am avut două ocazii mari.

Am crezut până la final și am primit o răsplată pentru că am crezut în șansa noastră. Este un gol de calificare, așa se numește. Este un noroc de care aveam mare nevoie. E o victorie muncită, meritată, dar rămânem cu picioarele pe pământ.

Ne așteaptă un meci greu în Bosnia. Ne bucurăm de victorie, dar cu prudență. Am văzut o echipă națională vie, cu curaj. Nu ne-am speriat sub presiune. Prezența lui Ghiță în careu la ultima fază arată că am crezut și ne-am dorit până la final. Astfel de meciuri se câștigă prin astfel de momente”, a declarat Gică Popescu, conform as.ro.

Gică Popescu, alături de Mircea Lucescu

În continuare, Gică Popescu a amintit de experiența vastă pe care o are Mircea Lucescu, selecționerul știind să abordeze astfel de momente. Ba mai mult, fostul internațional l-a comparat pe „Il Luce” cu Jose Mourinho.

„Nu am marcat la cele două situații uriașe, dar la ultima fază am mers cu toată lumea în careul advers. Când îți dorești cu adevărat un lucru, acest lucru poate veni. Lucescu a trăit multe astfel de meciuri, de finale, are experiență.

Probabil a vrut, înainte de meci, să ia toată presiunea asupra lui, să se liniștească jucătorii. Mourinho făcea așa, lua toată presiunea asupra lui. Putem spune că i-a ieșit lui Mircea Lucescu“, a încheiat Gică Popescu.

