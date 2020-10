Gică Popescu îl critică pe Răzvan Burleanu: ”Să-şi asume răspunderea, s-au pierdut opt ani”

Gică Popescu îl atacă pe președintele Federației după eșecurile în serie ale României. Fostul apărător român zice că mandatul lui Răzvan Burleanu este un eșec și vrea ca cei de la FRF să-și asume faptul că s-a ratat calificarea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Popescu zice că nu va mai candida la postul de președinte al FRF, însă îl vede pe Gică Hagi selecționerul potrivit pentru România.

„O spunem de ani de zile, de ani de zile venim și spunem și, după, lumea spune că are Gică interese personale. Noi am zis ce trebuie făcut, nu s-a întâmplat nimic. Ajungi la un moment dat să zici că nu are rost și-ți vezi de treaba ta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gică Popescu atacă Federația Română de Fotbal

Nu mai am același entuziasm ca atunci, nu mai am aceeași echipă. S-au pierdut opt ani, în care cred că se puteau face lucruri importante! O nouă pierdere a calificării, o nouă dezamăgire.

Cred că s-a pierdut un moment important ca să ne bucurăm cu toții aici, la București, de prezența echipei naționale. Vorbim de ani de zile și nu se face nimic.

ADVERTISEMENT

Am obosit să spun ce trebuie făcut, de ce nu ne calificăm. Și nu se întâmplă absolut nimic. Să răspundă cei care se ocupă de destinele echipei naționale. N-am văzut niciun membru al Federației să iasă să-și asume această ratare a calificării”, a spus Gică Popescu, potrivit as.ro.

Fostul jucător român a vrut să candideze la alegerile din urmă cu șase ani pentru postul de președinte al FRF, dar a primit o condamnare în Dosarul Transferurilor și nu a mai putut fi ales. Atunci Răzvan Burleanu obținea primul său mandat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gică Popescu nu mai dorește să mai candideze pentru postul de președinte al Federației. „Nu, pentru că, să nu spun halul în care a ajuns fotbalul, în situația în care este fotbalul acum este nevoie de un proiect pe termen mediu, lung, la nivelul întregului fotbal românesc. Pentru asta ai nevoie de două lucruri: foarte mult entuziasm ca să ai capacitatea să muncești șapte zile din șapte și o echipă.

”Nici măcar nu am mai apucat să candidez”

Eu atunci (n.r. în 2014, când a candidat pentru șefia FRF) aveam și entuziasm și echipă. Nu le mai am acum. Atunci era momentul oportun ca noi, Generația de Aur, să venim, să preluăm (n.r. conducerea fotbalului românesc).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asta s-a întâmplat peste tot. Și în Bulgaria, la un moment dat, când a devenit Mihailov președinte, a venit toată echipa, cu Stoichkov, generația lor care a făcut performanță în ’94, ca noi. Așa am crezut și noi, că vom putea veni să încercăm să facem în partea administrativă ce am făcut pe teren.

Nu s-a putut, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nici măcar nu am mai apucat să candidez, pentru că s-a întâmplat cu o zi înainte și tot acel proiect pe care noi îl aveam s-a năruit”, a declarat Gică Popescu, la Marius Tucă Show.

ADVERTISEMENT

În afară de Hagi, Popescu mai are și o altă propunere pentru banca naționalei României: „După mine, cei mai buni antrenori români în acest moment sunt Hagi și Petrescu. Meritau înaintea lui Rădoi să fie chemați? Tot respectul pentru Mirel, pentru ce a făcut la U21, dar nu putea fi înaintea celor doi”.

Fostul jucător român știe când s-a infectat cu coronavirus: ”Singurul moment în care am lăsat garda jos a fost când am plecat în Deltă cu câțiva prieteni și acolo cred…Am plecat luni și joi noapte am avut dureri groaznice de cap.