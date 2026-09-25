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Gică Popescu s-a aflat pe teren la meciul de tristă amintire al României contra Suediei, când „tricolorii” au fost foarte aproape să se califice în semifinalele turneului, însă a trimis meciul la loviturile de departajare, acolo unde scandinavii au învins. „Baciul” speră ca elevii lui Hagi să răzbune „Generația de Aur” pentru acea înfrângere ghinionistă, chiar dacă miza partidei din prezent nu se compară cu cea din ’94.

Gică Popescu cere răzbunare în fața Suediei! Îndemn pentru „tricolorii” lui Gică Hagi

Vineri seară, de la ora 21:45, România va avea în față o națională foarte valoroasă. Suedia lui Graham Potter este cotată la aproximativ 400 de milioane de euro și este plină de vedete din Premier League și alte campionate de top ale lumii. Totuși, Gică Popescu este de părere că acest lucru nu înseamnă că România nu are nicio șansă, iar cel mai bun exemplu este meciul „Generației de Aur” contra Argentiniei, din 1994.

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Deși România avea o națională stelară, nu ne puteam compara cu Argentina, care era plină de vedete ce evoluau doar la cele mai puternice echipe. Chiar și așa, „tricolorii” s-au impus, iar Gică Popescu este sigur că lucrurile pot merge la fel și în prezent, contra Suediei, dacă elevii lui Hagi vor prinde o zi bună. Totodată, el cere

„(n.r. Pe hârtie, Suedia are o echipă mai valoroasă) Dacă ne uităm la Argentina din ’94 și o comparăm cu echipa noastră din ’94, cred că erau net superiori și, totuși, am câștigat. Da, e important să ai jucători de valoare, care să joace la un nivel foarte ridicat. Dar aici ține și de ziua pe care o prinzi, iar eu sper ca Suedia să prindă o zi proastă și noi să jucăm mai bine decât am făcut-o vreodată.

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(n.r. Credeți că e momentul să ne răzbunăm pentru înfrângerea din ’94?) Ah, ce mi-ar plăcea să ne răzbune! Ar fi senzațional! Eu cred că ar fi o așezare a dreptății, pentru că atunci chiar am avut parte de ghinion. Ar fi senzațional!”, a declarat Gică Popescu, conform

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Ce își dorește Gică Popescu de la primele două meciuri ale României

Chiar dacă Gică Hagi a declarat că obiectivul său sunt este obținerea celor 12 puncte din următoarele 4 meciuri, Gică Popescu este puțin mai realist și este mulțumit chiar și cu un punct din meciul cu suedezii. Din punctul său de vedere, important este ca echipa lui Hagi să înceapă cu un rezultat pozitiv pentru a avea un moral bun contra Bosniei în meciul de acasă.

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„(n.r. Câte puncte credeți că o să obținem din aceste patru meciuri?) Dacă aș ști, aș juca la pariuri (n.r. râde). Dar nu știu! Eu îmi doresc cât mai multe. Îmi doresc, în primul rând, să începem cu bine. Un rezultat pozitiv înseamnă chiar și un rezultat de egalitate în Suedia, pentru că rezultatele bune îți dau mare încredere și avem nevoie de asta”, a mai spus Gică Popescu pentru sursa citată.