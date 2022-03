Gică Popescu, replică dură pentru Jean Vlădoiu după acuzațiile de blat de la FCSB – Farul din FANATIK: „Vom face plângere la comisiile FRF!”

Jean Vlădoiu a fost extrem de revolvat de modul în care s-a jucat meciul de pe Național Arena dintre FCSB și Farul Constanța.

Gică Popescu îl atacă pe Jean Vlădoiu după declarațiile din FANATIK : „Sunt revoltat! O lipsă crasă de respect”

Președintele celor de la Farul Constanța, Gică Popescu, fost coechipier la echipa națională cu Jean Vlădoiu, a fost extrem de deranjat de discursul acid al oficialului lui FC Argeș.

„Baciul” nu a suportat acuzele lui Vlădoiu și l-a amenințat cu suspendarea la comisiile FRF: „Am citit cu stupoare declarațiile pe care le-a făcut Jean Vlădoiu despre meciul FCSB-Farul. E o lipsă crasă de respect din partea lui pentru clubul nostru, pentru modul în care am jucat, pentru clubul nostru și pentru competiție în general.

Sunt revoltat și același sentiment îl au și ceilalți din clubul Farul, motiv pentru care vom face plăngere la comisiile FRF, pentru a lua atitudine și pentru a sancționa asemenea afirmații iresponsabile”.

Gică Popescu pune presiune pe FRF și cere o suspendare drastică pentru Jean Vlădoiu: „Dacă un fost jucător al echipei naționale aruncă într-un asemenea hal cu noroi, fără nici un fel de argument și lipsit de orice logică, atunci înseamnă că fotbalul românesc a ajuns rău de tot. Așteptăm măsuri dure din partea comisiilor FRF”, a declarat oficialul „marinarilor” pentru .

Ce a declarat Jean Vlădoiu despre meciul dintre FCSB și Farul: „Nu ne mai gândim la play-off după ce am văzut”

Jean Vlădoiu a spus că FC Argeș nu se mai gândește la playoff, deși cu două victorii în ultimele două etape, argeșenii ar avea șanse bune să obțină ultimul bilet: „Nu ne mai gândim la play-off după ce am văzut meciul cu Farul! Am văzut ce s-a întâmplat cu FCSB. Ce să mai?! Nu are niciun sens.

Eu cred că pe toți ne-a surprins. Când evoluezi împotriva unei echipe care se bate să câștige titlul și se joacă de asemenea manieră, să aibă meciul la discreție din primele cinci minute până în minutul 90! Dominarea ca dominare, dar vorbim de ocazii! Farul putea să mai dea vreo două-trei goluri! Repet, vor arăta altfel față de meciul cu Farul. O să vedeți diferență și de atitudine și tot ce vreți! Va fi un alt FCSB. Sunt ferm convins, dar și noi suntem la fel de montați.

Cred că era mai interesantă lupta dacă nu ar fi câștigat cei de la Farul pe Național Arena. FCSB a demonstrat ce forță are, mai puțin în meciul cu Farul Constanța! Chiar sunt curios să vedem cum va juca FCSB cu noi. Sper ca pe viitor să nu mai avem parte să trăim timpurile când era domnul Jean Pădureanu cu acea Cooperativă. Îmi doresc să nu mai existe în fotbalul românesc asemenea momente”.