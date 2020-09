Om cu multe selecţii în echipa naţională în cariera sa actualul preşedinte de la Viitorul Constanţa, Gică Popescu, nu este dezamăgit de debutul lui Mirel Rădoi pe banca tricolorilor mari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Baciul apreciază formula ofensivă cu care a intrat pe teren noul selecţioner şi consideră că numai lipsa lucidităţii în faţa porţii ne-a privat de un debut cu victorie în Liga Naţiunilor.

O observaţie care este argumentată de numărul mare de ocazii pe care le-a avut naţionala României de această dată, portarul oaspeţilor făcând minuni în cel puţin trei rânduri şi de două ori fiind salvat de bare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gică Popescu, mulţumit de jocul ofensiv al tricolorilor

Gică Popescu a declarat la Digi Sport că ar fi o greşeală să punem rezultatul de egalitate pe seama stării deplorabile a gazonului, pentru că nu din acest motiv nu am reuşit să marcăm şi golul doi, care ar fi limpezit definitv lucrurile în favoarea noastră.

“Cred că am făcut un meci bun, am creat foarte multe ocazii de a înscrie, dar nu am reușit să marcăm golul doi, care sunt convins că ar fi încheiat socotelile. Per ansamblu, echipa a atacat, a avut posesie, a pus probleme, dar n-au fost inspirați în fața porții.

ADVERTISEMENT

Laudă şi prestaţia portarului nord-irlandez

De aceea au și avut atât de multe ocazii, pentru că au jucat foarte ofensiv. Am avut trei ocazii clare, clare, când puteam face 2-0 și să încheiem meciul.

Ce, din cauza gazonului nu am reușit s-o băgăm în poartă? Ocazii am avut, nu a influențat starea gazonului ultimul șut. Au avut și ei un portar într-o mare formă. A scos incredibil câteva mingi.

Lipsa de luciditate la finalizare a costat

Mie mi-a plăcut cum au arătat aseară, au avut ocazii, posesie. Din păcate, nu au fost foarte lucizi în fața porții să mai dăm și golul doi. Repet, am avut ocazii clare”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acum urmează o deplasare de foc în Austria, principala favorită a grupei, care nu doar că a pornit cu o victorie în Norvegia, însă a impresionat prin calitatea jocului de atac, având foarte multe acţiuni periculoase, cu potenţial ridicat de gol.