Gică Popescu, liderul vestiarului şi căpitan la Barcelona: “A fost jucătorul cu cea mai mare personalitate pe care l-am avut”

Giovanni Becali a vorbit la emisiunea „Don Giovanni” despre modul în care Gică Popescu a ajuns căpitan la Barcelona sub comanda legendarului Johan Cruyff.
24.08.2025 | 08:00
Transferat de Barcelona în 1995, Gică Popescu a devenit căpitan chiar din primul său sezon. FOTO: colaj Fanatik

Gică Popescu semna cu FC Barcelona în 1995, după doar un sezon petrecut în Premier League, la Tottenham. Giovanni Becali a rememorat la emisiunea „Don Giovanni” contextul în care s-a efectuat transferul, dar și modul în care Popescu a ajuns căpitanul formației catalane, în mandatul legendarului Johan Cruyff.

Giovanni Becali, amintiri fabuloase cu Gică Popescu

Giovanni Becali a dezvăluit că Johan Cruyff l-a dorit foarte mult pe Gică Popescu la Barcelona, iar formația catalană a plătit la acel moment 3 milioane de lire sterline pentru a-l transfera pe internaționalul român de la Tottenham. În primul său sezon la Barcelona, Gică Popescu a fost coechipier și cu Gică Hagi.

„La un an după sosirea lui Gică Hagi, m-a chemat Johan și mi-a spus ‘Te duci la Tottenham și îl aduci pe Gică Popescu’. Nu era jucătorul meu, era cu Mircea Petescu, încă din perioada de la PSV. Gică Popescu a spus ‘Giovanni, eu vin cu tine când mă duci la Barcelona’.

Când mi-a zis Cruyff, m-am dus direct la Londra cu Gaspart (n.r. vicepreședintele Barcelonei de la acel moment), a afirmat Giovanni Becali la emisiunea „Don Giovanni”. Celebrul impresar a vorbit recent și despre o altă mutare de impact, transferul lui Cosmin Contra de la AC Milan la Atletico Madrid.

Cum a ajuns Gică Popescu căpitan la Barcelona

În chiar primul său sezon la Barcelona, Gică Popescu a primit banderola de căpitan din partea lui Johan Cruyff, deși în lot se aflau nume uriașe cu un istoric bogat la club, precum Pep Guardiola, Albert Ferrer, Miguel Angel Nadal sau Sergi Barjuan. „Johan Cruyff avea un secund, Tonny Bruins Slot, care îl știa pe Gică Popescu.

Guardiola era la începul carierei, juca, nu juca, iar Popescu a devenit căpitan. (n.r. cum l-a acceptat vestiarul?) Ce zicea Johan, asta se întâmpla, nu exista un jucător să ‘sufle’. (n.r. e adevărat că l-a bătut pe un coechipier?) Nu, s-a luat de el, de Ivan de la Pena. A fost o discuție. Gică Popescu avea personalitate. Cred că e jucătorul cu cea mai mare personalitate pe care l-am avut. Extraordinar”, a afirmat Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

