Gică Popescu nu dă nicio șansă României să se califice la Euro: „Cu cine să cădem? Andorra, Luxemburg, Liechtenstein… Atunci am putea spera!”

România , iar Gică Popescu a analizat victoria „tricolorilor”, care nu îi dă însă nicio speranță pentru viitor.

Gică Popescu, analiză dură după România – Bosnia 4-1: „Nu ne putem bucura de această victorie”

Invitat la , Gică Popescu a rămas cu un gust amar după această campanie din Liga Națiunilor, deși „tricolorii” au făcut cel mai bun meci din această campanie: „Nu ne putem bucura de această victorie. Retrogradarea într-o grupă inferioară a venit prin cele cinci goluri primite cu Muntenegru și cele două înfrângeri”.

Fostul mare jucător al Generației de Aur nu e convins că selecționerul va continua pe banca României după ce a ratat primul obiectiv din contract: „Un antrenor e ținut în funcție de rezultate. Din păcate Edi Iordănescu nu le-a avut și echipa a retrogradat într-o grupă inferioară. Am putea spune că a avut o perioadă de insuccese la cârma echipe naționale”.

fără înfrângere în meciurile cu Finlanda și Bosnia, însă Gică Popescu e de părere că va atârna greu ratarea obiectivului: „Primul punct e înțelegerea pe care a avut-o cu federația și al doilea este legat de ultimele două rezultate cu Finlanda și Bosnia. Lăsând la o parte echipa cu care a venit Bosnia. Cele două perspective se bat cap în cap”.

Cu toate acestea, „Baciul” nu vede o altă variantă pentru postul de selecționer: „Bineînțeles primează obiectivele pe care le-a avut stabilite prin contract. Și mai este o discuție. Pe cine să aducă în locul lui Edi Iordănescu? Edi Iordănescu a fost singurul rămas în competiție”.

Gică Popescu, lipsit de orice speranță: „Când s-a tras la sorți această grupă, am spus că dacă nu o câștigăm mai bine stăm acasă”

Gică Popescu e de părere că România a avut perioade de joc bune, însă perspectivele sunt sumbre: „Finalul primei reprize a fost foarte bun, la fel și finalul jocului. Au fost perioade bune de joc. Presiune era și sunt sigur că jucătorii nu au știut care e scorul în Muntenegru”.

Fostul căpitan al Barcelonei consideră că naționala României nu poate arăta foarte diferit în preliminariile Campionatului European: „Când s-a tras la sorți această grupă, am spus că dacă nu o câștigăm mai bine stăm acasă. Eu sincer nu am speranțe pentru viitor, pentru că nu pot să mă raportez decât la ultimele meciuri. Nu văd de unde ar putea aduce alți jucători în afară de cei 30 pe care i-am avut în Liga Națiunilor”.

Popescu i-a ironizat pe „tricolori” și a „desenat” singura grupă din care am putea să ne calificăm la turneul final: „Sper să mă înșel, dar nu cred. Dacă nu am trecut de această grupă nu văd cum am putea să cădem ca să ne calificăm. Vom fi în urna a treia valorică. Vom avea două echipe mai bune cu siguranță. Cu cine să cădem? Andorra, Luxemburg, Liechtenstein. Atunci am putea spera!”.

Gică Popescu e cinic: „Această echipă nu transmite nimic! La ce să sper?”

Gică Popescu a mai explicat că naționala României e doar o umbră a ceea ce a fost în trecut: „Mi-ar plăcea să fie o națională care să transmită speranță și încredere, dar această echipă nu transmite nimic. La ce să sper? Bosnia nu a jucat în seară asta cu prima garnitură”.

Președintele lui Farul Constanța nu l-a iertat nici pe Edi Iordănescu, pe care l-a taxat după declarațiile de la finalul partidei: „Un discurs cu care m-am obișnuit. Duce discuția unde vrea, spune discuțiile pozitive, vorbește de bine de jucător și e optimist în privința viitorului său la echipa națională. El știe mai bine înțelegerea pe care o are cu federația și acum e probabil într-o postură avantajoasă”.

Selecționerul a acuzat lipsa lui Mihăilă, Ianis Hagi și căpitanului Vlad Chiricheș, iar Gică Popescu i-a dat peste nas lui Edi Iordănescu: „Și eu sunt curios care va fi abordarea federației legată de viitorul său. Cei mai buni jucători sunt întotdeauna cei care lipsesc. Nici unul dintre cei trei nu are un istoric care să te facă să spui că nu se poate juca fără ei”.