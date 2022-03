Gică Popescu o „întărește” pe Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Farul Constanța! Ce jucători a transferat formația olteană

și Farul Constanța se vor confrunta astăzi, 7 martie, de la ora 20:30, în etapa a 30-a din Casa Pariurilor Liga 1.

Gică Popescu o „întărește” pe Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Farul Constanța

Paul Răducan, conducătorul academiei lui Gică Popescu, a anunțat că a cedat șase juniori Universității Craiova, fără pretenţii materiale şi fără procente dintr-un eventual viitor transfer.

ADVERTISEMENT

„Noi am fost deschişi întotdeauna colaborării şi am mai dat şi în trecut jucători Universităţii Craiova. Am semnat transferul a şase jucători de perspectivă. I-am cedat definitiv, fără niciun procent şi fără niciun ban, tot pentru a îmbunătăţi colaborarea dintre noi.

Am luat această decizie pentru fotbal şi pentru educaţie. Repet: nu am făcut-o pentru bani! Vreau să subliniez că aceşti jucători au ajuns acolo ca urmare a solicitărilor primite din partea celor de la Universitatea Craiova pentru anumite posturi.

ADVERTISEMENT

Asta nu îneamnă că sunt cei mai buni. Avem şi alţi jucători de mare valoare, în care ne punem toate speranţele că vor reuşi să-şi facă loc în fotbalul de înaltă performaţă.

Vor urma şi alte plecări în viitor, atât la Universitatea Craiova, cât şi la alte echipe care ne solicită juniorii, dar de data aceasta a fost fără procente”, a declarat Paul Răducan, pentru .

Cei șase jucători cedați Universității Craiova sunt: Leonard Tîrşogoiu (atacant), Cosmin Stancu (fundaş central), Ionuţ Mitrache (mijlocaş central), Bogdan Pătru (fundaş stânga), Cosmin Raicovici (mijlocaş stânga), toţi născuţi în 2005 şi Adrian Daniel Buţurcă, un mijlocaş stânga născut în 2004.

ADVERTISEMENT

Odată cu numirea lui în funcția de manager al Centrului de Copii și Juniori de la Universitatea Craiova, acest departament a intrat într-un proces de reorganizare

„Centrul de Copii și Juniori al Științei trece într-o nouă etapă de dezvoltare și anunță că începe, din acest moment, o acțiune de selecție continuă la toate categoriile de vârstă. Ți-ai dorit mereu să faci parte din familia alb-albastră? Acum ai ocazia să demonstrezi ce poți pentru a fi alături de noi. Clubul nostru caută cei mai buni juniori, atât din Craiova, cât și din întreaga zonă a Olteniei, pentru dezvoltarea continuă a pepinierei alb-albastre. Vă așteptăm alături de noi, viitori pui de «lei»!”, a transmis Universitatea Craiova, despre CCJ.