Gică Popescu o să aibă propria emisiune TV: „Am făcut interviuri cu Hagi, Figo, Puyol și Stoichkov!”

Fostul căpitan al Barcelonei a recunoscut că dacă emisiunea sa va avea succes, va continua să facă alte 10 interviuri tot cu foști fotbaliști legendari alături de care a jucat.

ADVERTISEMENT

Emisiunea TV se va numi „Superpieteni” și va fi difzată pe „Antena 1”, începând de săptămâna viitoare, 21-27 iunie.

Gică Popescu o să aibă propria emisiune TV

că va avea propria emisiune TV, anunțul fiind făcut în cadrul emisiunii „Sinteza Zile”, de la Antena3: „După acea perioadă grea pe care am petrecut-o în 2014-2015, m-am gândit că vreau să călătoresc mult. Fiind o persoană dinamică și căruia îi place să fie înconjurată de prieteni, am început să fac o serie de interviuri cu foști mari jucători alături de care am jucat.

Sunt angrenat într-un proiect cu totul și cu totul special. Un proiect de televiziune, un proiect în care, pentru prima dată, sunt plasat de partea cealaltă a camerei de luat vederi.

ADVERTISEMENT

Mi se pare ceva cu totul special și mi-a plăcut mult această experiență. Am realizat deja patru interviuri cu jucători importanți, care mi-au fost colegi. Dintre cei patru, doi sunt câștigători ai Balonului de Aur, cel mai important trofeu al fotbalului mondial pentru un jucător!

Am început cu Gică, după cu Figo pe Bernabeu și a fost dovada de ce înseamnă respect, pentru că cei de la Real mi-au spus că am stadionul la dispoziție, am făcut în una din lojele VIP de la Real. După am făcut pe Camp Nou cu Puyol și nu putea să lipsească Hristo Stoichkov”.

Gică Popescu a continuat și a povestit că a reușit să-l ademenească pe Hristo Stoichkov în Delta Dunării, căruia i-a dat să mănânce mămăligă și care a revenit în România, după interviul cu Popescu, fiind pasionat de pescuit:

ADVERTISEMENT

„Încercam de foarte mult timp să-l aduc pe Stoichkov în Deltă și i-am zis să vină și să mănânce acolo și să pescuiască, e bun pescar. De atunci s-a mai întors în Deltă”.

„Proiectul este de a realiza 12 interviuri cu mari fotbaliști ai lumii, dar altfel de interviuri. Am reușit 4, urmează alte 8, iar printre cei pe care-i am pe listă se numără Laurent Blanc, Eric Gerets, Hakan Șukur, dar și alte nume mari ale fotbalului mondial. Nu vreau să vă stric surprizele pentru că vor fi multe

ADVERTISEMENT

E greu de ales un 11, eu am avut șansa să joc alături de fotbaliști imenși, la Barca am avut în echipă 3 Baloane de Aur. Dacă oamenii vor aprecia, vom mai face încă 10 interviuri cu alți fotbaliști mari. Săptămâna viitoare la Antena 1 va începe emisiunea și se va numi „Superprieteni”, a mai spus Gică Popescu despre proiectul TV în care este implicat.

„Când m-a văzut Ronaldo în vestiar, mi-a sărit în brațe!”

„Baciul” a continuat și și-a adus aminte de relația sa specială pe care a avut-0 cu Ronaldo „Fenomeno”, povestind cum a avut grijă de el în primele zile pe care brazilianul le petrecuse la PSV Eindhoven:

ADVERTISEMENT

„Cu Ronaldo am avut o relație specială, iar la Eindhoven am făcut cu el ce a făcut Romario cu mine. Romario m-a luat lângă el când am intrat în vestiar și asta am făcut și eu la PSV, când Ronaldo, la doar 16 ani, ajungea în vestiar.

După, când a venit la Barcelona se uita în tot vestiarul după mine și când m-a văzut a alergat și a sărit la mine în brațe”.

„Proiectul de la Viitorul e unul foarte important, nu mă așteptam să coordonez proiectul EURO 2020 din partea Guvernului României, sper să mai avem în România un astfel de proiect. Sper să se termine turneul foarte bine, pentru ca a început foarte bine și cred că va fi așa până la final.

ADVERTISEMENT

Vorbesc engleză, spaniolă, italiană, olandeză, puțină tucă și franceză. Olandezii țin mult pe comunicare și nu acceptau să vorbesc în limba engleză, mi-au plătit cursurile, am fost la școală și învățasem deja limba lor. O astfel de limbă trebuie practicată și vorbită zilnic.

Mie mi-ar plăcea Olanda să câștige Campionatul European, Spania e ezitantă, Germania se va bate mereu pentru primele locuri, Franța e fenomenală, Anglia arată bine, Italia la fel, cam asta cred despre Campionatul European”, a mai spus Gică Popescu despre EURO 2020, Olanda fiind favorita sa, FANATIK.

Nu s-a supărat că a stat la tribuna II, la meciul Austria – Macedonia de Nord

Gică Popescu a dat dovadă de modesit și a recunoscut că nu s-a , recunoscând că s-a distrat de minune alături de Gică Hagi la tribuna II, în timpul meciului dintre Austria și Macedonia de Nord:

„Locul nostru în istorie nu ni-l va lua nimeni, niciodată! Noi știam că ne ducem la tribuna a II-a și sunt mulți alți oameni din departamentul pe care l-am condus și care ar fi meritat să stea la VIP.

Domnul Bode a ajutat enorm în acest proiect, la fel și domnul Orban. Eu m-am ocupat doar de cota de bilete venite la Guvernul României. Eu am cumpărat câteva zeci de bilete pentru familie și pentru mine, pentru că nu aveam nimic gratuit.

Când am văzut cu trei zile înainte că mai sunt bilete doar la tribuna II, am zis să luăm cele mai bune bilete de acolo”.

„Oamenii apreciază modestia noastră și nu ne-am simțit deloc lezați, a fost o seară incredibilă, am râs mult cu Gică și ne-am și gândit că dacă am fi stat peste drum… la VIP, nu cred că ne-am fi simțit așa de bine ca la meciul ăsta. Ne-am simțit ca atunci când eram copii și mergeam la meciuri. Noi suntem în zona VIP a istoriei fotbalului românescu, atât, nimic mai mult.

Nu rămânem cu locul de pe bilet în amintire, ci seara minunată pe care am trăit-o. Mai bine că a fost așa, pentru că ne-am adus din nou aminte cât de mult ne iubește lumea”, a mai spus, plin de modestie, Gică Popescu.