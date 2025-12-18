Sport

Gică Popescu, omul cu patru titluri în Turcia, știe cum România poate câștiga meciul de la Istanbul: „Noi nu avem nimic de pierdut”

Ce spune Gică Popescu, fostul mare fundaș român, despre duelul cu Turcia din luna martie. Are sau nu șanse naționala să ajungă la Campionatul Mondial. „Se pot întâmpla multe”.
Alex Bodnariu
18.12.2025 | 07:00
Gica Popescu omul cu patru titluri in Turcia stie cum Romania poate castiga meciul de la Istanbul Noi nu avem nimic de pierdut
ULTIMA ORĂ
Gică Popescu a vorbit despre duelul dintre Turcia și România din barajul pentru Cupa Mondială
ADVERTISEMENT

Mai sunt trei luni până la duelul de la Istanbul, dintre Turcia și România, din barajul pentru Cupa Mondială. Gică Popescu a vorbit despre șansele de calificare ale tricolorilor la turneul final, iar fostul căpitan de la Barcelona este de părere că echipa lui Mircea Lucescu ar putea produce o surpriză de proporții.

România a picat cu Turcia în barajul pentru Cupa Mondială

România pleacă clar cu șansa a doua în meciul de la Istanbul. Turcii au un lot mult mai valoros, însă, în ultimii ani, tricolorii s-au descurcat ceva mai bine în meciurile cu echipele mai bine cotate, care au preferat să domine jocul.

ADVERTISEMENT

În cazul în care România trece de Turcia, se va duela, în finala pentru un loc la Campionatul Mondial, cu câștigătoarea din cealaltă semifinală, Slovenia-Kosovo. De asemenea, tricolorii vor fi nevoiți să joace în deplasare, acesta fiind marele dezavantaj al tragerii la sorți.

Ce șanse le dă Gigă Popescu tricolorilor în meciul decisiv cu Turcia din luna martie

Gică Popescu e de părere că, cel puțin în acest moment, toată atenția ar trebui să fie dedicată meciului cu Turcia. Fostul fundaș consideră că tricolorii nu sunt favoriți, însă ar putea avea parte de o zi perfectă. El este de părere că, în fotbal, este loc de surprize.

ADVERTISEMENT
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”....
Digi24.ro
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională

„(n.r. meciul cu Turcia) Avem șansa a doua. Dacă am fi jucat în două manșe, aș fi spus că avem șanse foarte, foarte mici, fiind unul singur, merg cu ei și în deplasare, chiar dacă Turcia are o echipă senzațională. Dacă ne luăm după loturi, ar trebui să nu ne mai prezentăm, dar într-un meci se pot întâmpla multe, lucru pe care-l aștept. Turcia poate să prindă o zi proastă, noi o zi foarte bună… Cine se gândea în barajul cu Slovenia că vom sta acasă? Diferența de valoare a fost una foarte mare, dar așa a fost să fie.

ADVERTISEMENT
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu...
Digisport.ro
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie

Deci, într-un meci, lucrurile se pot complica. Pentru Turcia, noi nu avem nimic de pierdut, dar dacă vom pierde acest baraj vom pierde cu o echipă, repet, net superioară din punct de vedere valoric, dacă luăm fiecare jucător în parte. Deci nu avem nimic de pierdut. Jucătorii trebuie să aibă curaj, trebuie să creadă, da, să dovedească că merită să fie la echipa națională. Și nea Mircea să fie inspirat acolo.

Dacă trecem de Turcia, vom avea o finală care nu va fi deloc ușoară. Haideți să o luăm pas cu pas, haideți să trecem de Turcia și după aceea să ne facem astfel de calcule, e foarte complicat”, a declarat Gică Popescu.

ADVERTISEMENT
Bomba de la miezul nopții: Bogdan Constantin Matei și-a dat demisia din funcția...
Fanatik
Bomba de la miezul nopții: Bogdan Constantin Matei și-a dat demisia din funcția de președinte al ANS. Motivul din spatele deciziei șoc
Cine transmite la TV AEK Atena – Universitatea Craiova. Oltenii, față în față...
Fanatik
Cine transmite la TV AEK Atena – Universitatea Craiova. Oltenii, față în față cu o calificare istorică
Ianis Hagi, un singur obiectiv pentru 2026: „Am oferit speranțe că putem ajunge...
Fanatik
Ianis Hagi, un singur obiectiv pentru 2026: „Am oferit speranțe că putem ajunge la Mondial”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Dacă puteam, îl mușcam de gât'. Cristi Săpunaru, confesiune fără perdea! Cine este...
iamsport.ro
'Dacă puteam, îl mușcam de gât'. Cristi Săpunaru, confesiune fără perdea! Cine este fotbalistul de la FCSB care îl scotea din minți
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!