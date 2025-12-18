Gică Popescu, omul cu patru titluri în Turcia, știe cum România poate câștiga meciul de la Istanbul: „Noi nu avem nimic de pierdut”

ADVERTISEMENT

Mai sunt trei luni până la duelul de la Istanbul, dintre Turcia și România, din barajul pentru Cupa Mondială. Gică Popescu a vorbit despre șansele de calificare ale tricolorilor la turneul final, iar fostul căpitan de la Barcelona este de părere că echipa lui Mircea Lucescu ar putea produce o surpriză de proporții.

România a picat cu Turcia în barajul pentru Cupa Mondială

România pleacă clar cu șansa a doua în meciul de la Istanbul. Turcii au un lot mult mai valoros, însă, în ultimii ani, tricolorii s-au descurcat ceva mai bine în meciurile cu echipele mai bine cotate, care au preferat să domine jocul.

În cazul în care România trece de Turcia, se va duela, în finala pentru un loc la Campionatul Mondial, . De asemenea, tricolorii vor fi nevoiți să joace în deplasare, acesta fiind marele dezavantaj al tragerii la sorți.

Ce șanse le dă Gigă Popescu tricolorilor în meciul decisiv cu Turcia din luna martie

Gică Popescu e de părere că, cel puțin în acest moment, toată atenția ar trebui să fie dedicată meciului cu Turcia. consideră că tricolorii nu sunt favoriți, însă ar putea avea parte de o zi perfectă. El este de părere că, în fotbal, este loc de surprize.

„(n.r. meciul cu Turcia) Avem șansa a doua. Dacă am fi jucat în două manșe, aș fi spus că avem șanse foarte, foarte mici, fiind unul singur, merg cu ei și în deplasare, chiar dacă Turcia are o echipă senzațională. Dacă ne luăm după loturi, ar trebui să nu ne mai prezentăm, dar într-un meci se pot întâmpla multe, lucru pe care-l aștept. Turcia poate să prindă o zi proastă, noi o zi foarte bună… Cine se gândea în barajul cu Slovenia că vom sta acasă? Diferența de valoare a fost una foarte mare, dar așa a fost să fie.

Deci, într-un meci, lucrurile se pot complica. Pentru Turcia, noi nu avem nimic de pierdut, dar dacă vom pierde acest baraj vom pierde cu o echipă, repet, net superioară din punct de vedere valoric, dacă luăm fiecare jucător în parte. Deci nu avem nimic de pierdut. Jucătorii trebuie să aibă curaj, trebuie să creadă, da, să dovedească că merită să fie la echipa națională. Și nea Mircea să fie inspirat acolo.

Dacă trecem de Turcia, vom avea o finală care nu va fi deloc ușoară. Haideți să o luăm pas cu pas, haideți să trecem de Turcia și după aceea să ne facem astfel de calcule, e foarte complicat”, a declarat Gică Popescu.