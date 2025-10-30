Sport

Gică Popescu pregătește un proiect rezidențial uriaș pe terenul de 5,8 milioane de euro! Va renunța la Academia de Fotbal care-i poartă numele

Gică Popescu, anunț neașteptat! Fostul căpitan de la Barcelona e gata să renunțe la academia sa de fotbal pentru a investi în imobiliare! Proiectul pe care îl pregătește.
Alex Bodnariu
30.10.2025 | 09:30
Gică Popescu a făcut un anunț neașteptat. Ce planuri are fostul fotbalist român
Gică Popescu, liderul Generației de Aur, ar putea lua o decizie extrem de complicată. El se gândește serios să renunțe la academia de fotbal din Craiova, care îi poartă numele. În locul acesteia, își dorește să pună bazele unui proiect imobiliar.

Dispare Academia de Fotbal „Gică Popescu”? Anunțul fostului fundaș

Academia lui Gică Popescu a produs fotbaliști talentați în ultimii ani, însă fostul căpitan al Barcelonei declară că este pe pierdere din punct de vedere financiar. Terenul pe care este construit complexul valorează nu mai puțin de 5,8 milioane de euro.

De ce vrea, de fapt, Gică Popescu să renunțe la academia sa de fotbal

În plus, fostul fundaș este în prezent proprietar al Academiei de Fotbal „Gică Popescu”, dar și președinte la Ovidiu, la Academia „Gheorghe Hagi”. Acestuia nu îi surâde deloc situația în care se află și pare pregătit să renunțe la școala sa de fotbal pentru a se axa pe imobiliare.

„Mă gândesc să renunț la Academie, sigur că mă gândesc. Încercăm să găsim și alte soluții, pentru că plătesc anual 20.000 de euro impozit pentru Academie, iar aceste costuri nu pot fi acoperite din activitatea Școlii de Fotbal.

Deși Academia a dat jucători valoroși, modelul actual nu poate susține singur cheltuielile curente și impozitul anual. Pentru a acoperi cheltuielile, o academie trebuie să funcționeze ca cea de la Constanța, dar în cazul meu situația e mai complicată.

Sunt implicat în două academii, ceea ce nu e ideal. Sunt proprietarul uneia și președintele alteia și nu mă simt prea confortabil. Trebuie să iau o decizie”, a declarat Gică Popescu, conform Golazo.

Ce plănuiește să construiască Gică Popescu pe terenul academiei

Pe terenul Academiei de Fotbal „Gică Popescu” ar urma să fie construite mai multe locuințe colective și spații de agrement, conform certificatului de urbanism obținut de la Primăria din Craiova. El a explicat că se axează în special pe afacerile imobiliare.

„Este un proiect aflat în fază incipientă. Știți că principalul domeniu în care activez este imobiliarele. Deocamdată nu știm ce vom face, pentru că totul depinde de autorizații”, a mai spus Gică Popescu, conform sursei menționate anterior.

