Gică Popescu, prezenţă surpriză pe Camp Nou la Barcelona – Real Madrid! Cum s-a afişat fostul căpitan al catalanilor. Foto

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Barcelona – Real Madrid este capul de afiş al weekendului în fotbalul mondial. a fost prezent şi Gică Popescu, fostul internaţional al României şi căpitanul catalanilor, pentru care a jucat între 1995 şi 1997.

Barcelona vrea să se distanţeze decisiv de Real Madrid

Catalanii încearcă să îşi extindă avantajul în La Liga după El Clasico. Barcelona are un parcurs perfect până la derby-ul cu Real Madrid, cu nouă victorii din nouă meciuri. Rivala din Madrid a început ezitant şi e sub presiune la meciul de pe Camp Nou.

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Echipa lui Jose Mourinho este pe locul 3 în clasament, la şase puncte de Barcelona, după înfrângerile cu Bilbao (0-1) şi . Catalanii pot lua un avans foarte important în lupta pentru titlu, aproape decisiv, de nouă puncte, încă din luna octombrie.

Gică Popescu, în tribune la Barca – Real!

La meci şi-a făcut apariţia şi Gică Popescu. El s-a fotografiat alături de Cosmin Mihăiţă, nepotul actorului George Mihăiţă şi implicat în organizarea unor evenimente din lumea sportului. Fostul internaţional român a fost căpitan al Barcelonei, pentru care a jucat între 1995 şi 1997. Într-un interviu, Gică Popescu a dezvăluit cum a ajuns căpitan al catalanilor:

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„Nu m-am simțit niciodată inferior, dar niciodată! Din contră! Îmi aduc aminte că înainte să plec la Barcelona eram cu niște prieteni la Poiana Brașov și seara la masă m-a întrebat unul dintre ei: «Mâine te duci la Barcelona, nu îți tremură picioarele? Totuși, te duci la Barcelona!». «Mie, mă? Când ajung acolo îi iau pe cei mai importanți la tocat!». Și așa am făcut. Așa am făcut! Da, m-au luat la ochi și în șase luni am devenit căpitan de echipă.

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Trebuie să te impui! Nu trebuie să te simți inferior în niciun vestiar, pentru că noi, sportivii români, fotbaliștii români, nu avem de ce să ne simțim inferiori în fața nimănui! Suntem atât de dotați din punct de vedere fotbalistic încât nu are de ce să ne fie rușine cu bagajul nostru”, spunea Popescu într-un interviu pentru .

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