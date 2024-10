Nicolae Simatoc, Gică Popescu și Gheorghe Hagi sunt singurii jucători români care . Clubul catalan și-a inaugurat luni prima academie de fotbal din România, însă la acest eveniment nu au participat nici Gică Popescu și nici Gică Hagi.

Gică Popescu, prima reacție după ce el și Hagi au lipsit de la deschiderea Barca Academy: „Întrebați-i pe cei ce au organizat evenimentul”

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Gică Popescu și Gheorghe Hagi . Academia Barcelonei de la București este doar a patra academie din Europa a catalanilor și a 29-a din lume. Ea va fi construită pe mentalitatea și programul celebrei „La Masia”. S-au înscris deja 150 de copii, iar proiectul este unul extrem de ambițios.

La împlinirea vârstei de 57 de ani, Gică Popescu a oferit o primă reacție vis-a-vis de absența sa și a lui Hagi de la acest eveniment, iar „Baciul” a subliniat că nu au existat invitații oficiale din partea organizatorilor.

„Întrebați-i pe cei ce au organizat evenimentul de ce n-am fost și noi marți seară la Arcul de Triumf. Dacă te invită cineva, vii… Nu puteam veni dacă nu am fost invitați.

Dar, cine n-a vrut să stea liniștit. Dacă au crezut că ne țin departe de Laporta, pe mine, pe Gică, s-au înșelat. Ne vedem azi (n.r. 9 octombrie) la Parlament! Nu contează cine ne-a invitat. Vom fi acolo, ne vom vedea cu Laporta”, a declarat Gică Popescu pentru .

2 sezoane a jucat Gică Hagi la Barcelona, unde a reușit 7 goluri în 36 de meciuri și a cucerit un trofeu: Supercupa Spaniei

2 sezoane a jucat Gică Popescu la Barcelona, unde a reușit 9 goluri în 59 de meciuri și a câștigat 3 trofee: Cupa Regelui, Supercupa Spaniei și Cupa Cupelor

Barcelona, proiect uriaș în România: „Într-un an va fi cel mai mare proiect de juniori”

FANATIK a stat de vorbă cu omul care se ocupă de partea de marketing de la Barca Academy România, Cosmin Enache: „Într-un an va fi cel mai mare proiect de juniori. E un lucru foarte măreț pentru România că am reușit să deschidem aici. Sunt sute de cereri în alte țări care nu au fost aprobate. Ne dorim ca într-un an să fie cel mai mare proiect de juniori din România.

Până în acest moment, adică în decurs de o săptămână, s-au înscris 150 de copii, dar am avut 4-500 de cereri. Întreaga activitate este coordonată de un antrenor de la academia Barcelonei. Este vorba de directorul tehnic al academiei și care a fost relocat în România.

În iarnă vor mai veni doi antrenori de la Barca Academy care se vor muta în România. Este foarte important de precizat că toate antrenamentele se desfășoară exact după metodologia Barcelonei. Identic. Chiar nu e joacă”.