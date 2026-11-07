Sport

Gică Popescu pune presiune pe cumnatul Gică Hagi: „Numai rezultatele contează la echipa națională!”

Mihai Dragomir
07.11.2026 | 22:37
Gica Popescu pune presiune pe cumnatul Gica Hagi Numai rezultatele conteaza la echipa nationala
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Gică Popescu pune presiune. Ce a spus despre naționala lui Gică Hagi. Foto: Colaj FANATIK.
Gică Popescu a vorbit înainte de meciurile naționalei României cu Bosnia și Polonia, ultimele din campania de Nations League. „Baciul” pune presiune pe cumnatul Gică Hagi, selecționerul „tricolorilor”.
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Naționala României încheie actuala campanie din Nations League cu două meciuri în luna noiembrie: retururile cu Polonia și Bosnia. Gică Popescu a vorbit înaintea acestor partide și a pus presiune pe „tricolorii” lui Gică Hagi, declarând că rezultatele contează.

Gică Popescu pune presiune înainte de meciurile României cu Polonia și Bosnia

După cele patru eșecuri consecutive suferite de România în actuala campanie de Nations League, lumea fotbalului românesc speră la o schimbare în ultimele două jocuri rămase. Unul dintre cei care a vorbit despre ce urmează a fost Gică Popescu. Fostul mare internațional român speră la două victorii, iar declarațiile sale creează presiune pentru cumnatul Gică Hagi. „Ne dorim două victorii ale naționalei, este lucrul pe care și-l dorește și Gică și milioanele de fani. Am încredere că echipa va arăta diferit. Să vedem dacă Gică a luat deciziile bune, dar mereu rezultatele contează”, a spus Gică Popescu, potrivit DigiSport.

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Același Gică Popescu spunea după ultimul meci disputat de România (0-1 cu Suedia) că selecționerul a demonstrat prea mult optimism în privința jucătorilor convocați: „Nu toți cei 30 de jucători sunt de nivelul unui prim 11 așa cum credeau ei când au făcut ei aceste convocări. Gică a supraevaluat întreg lotul de jucători convocat. El chiar crede!”. Returul contra naționalei nordice s-a disputat atunci la București, în fața a 50.000 de spectatori.

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

Selecționerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători. Portarul Ionuț Radu nu va onora această acțiune, el rămânând la Celta Vigo pentru a se trata de problemele la umăr cu care se confruntă încă din sezonul trecut. Locul său a fost luat de Ștefan Târnovanu, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Marius Corbu (Ferencvaros) și Ianis Stoica (Estrela Amadora), marii absenți ai lotului convocat anterior, au fost selectați de data aceasta. Iată cum arată lista jucătorilor pe care Gică Hagi se va baza la meciurile retur contra Poloniei și Bosniei.

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  • PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);
  • MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);
  • ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Ce a făcut România în primele meciuri din Nations League

Precedentele meciuri disputate de România în actuala campanie de Nations League au fost marcate de tot atâtea eșecuri, unele chiar extrem de dure. Prima partidă s-a consumat în deplasare cu Suedia, când nordicii s-au impus cu 2-1. A urmat o partidă pe teren propriu, în compania Bosniei. Oaspeții au plecat cu toate cele 3 puncte după scorul final de 4-2. Al 3-lea joc a fost în deplasare cu Polonia. Naționala lui Robert Lewandowski se impunea cu un umilitor 6-0, fostul atacant al Barcelonei semnând atunci un hattrick. Ultima partidă a constant în returul cu Suedia, pierdut, de asemenea, cu 0-1.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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