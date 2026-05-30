Paul Răducan, fost antrenor al formației FCU Craiova 1948 și una dintre figurile importante ale fotbalului juvenil din Craiova, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. De-a lungul carierei, acesta a fost implicat atât în fotbalul de seniori, cât și în dezvoltarea tinerilor jucători, fiind omul care a pus bazele și a condus timp de aproape trei decenii Academia „Gică Popescu”.

Mesaj emoționant de adio din partea lui Gică Popescu

La scurt timp după aflarea veștii, Gică Popescu a transmis un mesaj emoționant în memoria celui care i-a fost colaborator și prieten apropiat aproape o viață întreagă.

„Astăzi am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mere lânga mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului. Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple. Rămas bun, prieten drag“, a scris Gică Popescu, pe pagina sa de facebook.

Paul Răducan, omul important pentru fotbalul craiovean și pentru Academia „Gică Popescu”

Paul Răducan a fost o prezență constantă în fotbalul din Craiova, atât ca antrenor, cât și ca manager și formator de tineri jucători. unde a fost de două ori antrenor interimar al echipei de seniori, însă fără să reușească să obțină o victorie pe banca formației conduse de Adrian Mititelu.

Dincolo de activitatea la nivel de seniori, Răducan este recunoscut în special pentru contribuția sa la dezvoltarea fotbalului juvenil. El a fost cel care a pus bazele și a condus ani la rând Academia „Gică Popescu”, unul dintre proiectele importante de formare a tinerilor jucători din Craiova.

De asemenea, acesta a avut și o carieră în domeniul educațional, fiind director al Liceului Tehnologic Auto din Craiova, unde a îmbinat activitatea sportivă cu cea didactică, rămânând o figură cunoscută în comunitatea locală.

În plan profesional, Paul Răducan era deținător al licenței PRO și a activat ani la rând în zona de dezvoltare a fotbalului juvenil și management sportiv, lăsând în urmă o carieră dedicată formării de generații de jucători.

Cum a reacționat Adrian Mititelu la aflarea veștii

, cărora aproape că nu le-a venit să creadă tragicul eveniment: „Drumuri line și Dumnezeu să aibă un loc printre stelele fotbalului românesc. Legendele nu mor niciodată”; „Nu îmi vine să cred! Drum lin, dom’ profesor!”, au fost câteva dintre reacțiile oamenilor în comentarii.

Nici Adrian Mititelu nu s-a ferit să lase un comentariu la postarea clubului. Patronul echipei FC U Craiova 1948 și-a exprimat regretele, ținând să menționeze că Paul Răducan a fost un om minunat: „Dumnezeu să-l odihnească, un om de mare caracter!”, a scris Adrian Mititelu.