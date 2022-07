Gică Popescu rememorează cum au primit copiii săi vestea că va merge la închisoare: „Ce nu te omoară te întărește!”

În martie 2014, Gică Popescu spera să poată schimba destinul fotbalului românesc. Însă, cu o zi înaintea alegerilor la președinția FRF, . Învinuit de evaziune fiscală și spălare de bani, a primit o pedeapsă de 3 ani, o lună și 10 zile. Avea să fie eliberat în noiembrie 2015, după 20 de luni.

”Copiii s-au maturizat enorm în acea perioadă, le-a fost foarte greu”, spune Popescu

La mai bine de opt ani distanță de acel moment, în podcastul ”Profu’ de Sport” al colegilor de la , Popescu a rememorat acea zi. Și spune că cel mai greu moment a fost cel în care a trebuit să-și anunțe cei doi copii despre verdictul instanței.

Gică Popescu a refăcut filmul acelei zile. Marilena, soția sa, a fost cea care a mers să-i ia pe Nicolas și Maria de la școală. Iar atunci când au ajuns acasă, au descoperit că acolo se aflau o mulțime de oameni.

”Era înmormântare, era plin de rude, prieteni, lumea era plânsă. Și s-au speriat. Au crezut că a murit cineva. Atunci i-am luat de mână și i-am dus în cameră”, își amintește Popescu.

Pentru a continua: ”Ne-am așezat pe pat, i-am luat de mână pe amândoi și am început să le spun: «Voi știți că tati aștepta astăzi un verdict».

Nici nu am apucat să continui, că Maria a întrebat: «Te duci la închisoare?». Am răspuns: «Da, tată», și am izbucnit toți 4 în plâns. Ăsta a fost cel mai greu moment”.

”Baciul” afirmă că ”din păcate, nu le-am spus niciodată ce aș fi vrut eu să le spun. Pentru că nu vreau să își schimbe gândirea vizavi de o anumită zonă”.

A preferat să lase lucrurile să treacă și să-și cristalizeze ei impresiile. Și este convins că acel moment a contribuit la maturizarea celor mici.

”Ei s-au maturizat enorm în acea perioadă, le-a fost foarte greu. Îmi aduc aminte că fata mea, în fiecare dimineață când se trezea, își desena o inimă ,aici, pe deget, lângă ineluș, pentru că îi era dor de mine.

Veneau în fiecare lună la mine. A fost o perioadă foarte grea și pentru ei, dar ce nu te omoară te întărește”, a conchis Popescu.