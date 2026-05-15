Gică Popescu, replică fermă pentru suporterii Farului: „Nu fug de responsabilitate!”. Dezvăluiri despre numirea lui Flavius Stoican

Farul Constanța traversează cel mai dificil sezon din ultimul deceniu, gruparea de la malul mării având șanse reale de a evolua la barajul de menținere. În acest context, suporterii din grupul „Fervent” au lansat un atac la adresa președintelui Gică Popescu (58 de ani), care a devenit în acest an și acționar majoritar al clubului. Replica fostului mare internațional nu s-a lăsat așteptată.

Gică Popescu, replică dură pentru suporterii Farului

Gică Popescu a enumerat o serie de realizări importante ale Farului din mandatul său de președinte pentru a oferi o replică fanilor care l-au contestat. „Nu aș fi vrut să intru într-un astfel de subiect înaintea unui meci atât de important pentru Farul, însă tot ce s-a scris mă determină să reacționez. În cei 7 ani de când sunt președintele Farului, mi-am asumat inclusiv eșecurile unor decizii care, de multe ori, nu mi-au aparținut în totalitate. Pentru că într-un club se lucrează în echipă – și la bine, și la greu.

Nu am simțit niciodată nevoia să ies public și să vorbesc despre lucrurile realizate în toată această perioadă, pentru că nu sunt genul de om care să posteze fiecare reușită. Însă, în contextul acuzațiilor apărute, mă văd nevoit să înșir câteva realizări din această perioadă:

Farul a câștigat un titlu de campioană a României;

Echipa a ajuns de 3 ori în play-off;

Am adus în club peste 9,5 milioane de euro din sponsorizări și parteneriate;

Centrul de copii și juniori a câștigat 6 titluri naționale la juniori: U19 (2019-2020), U17 (2020-2021), U16 (2022-2023), U18 (2023-2024), U15 (2024-2025), U17 și U18 (2025-2026);

Echipa feminină a câștigat 3 titluri de campioană a României

A fost finalizat și dat în folosință hotelul din cadrul bazei sportive (o investiție de 12 milioane de euro);

Au fost construite 3 terenuri de antrenament și s-au început lucrările pentru alte 2 terenuri;

Am obținut fonduri europene din care să fie construite sisteme de energie regenerabilă de 300 KW;

În 6 din cei 7 ani de când sunt președinte, Farul a fost pe profit, un lucru extrem de rar în fotbalul românesc.

Multe puncte din lista de mai sus au fost din inițiativa personală, capitol la care intră și un proiect foarte drag tuturor constănțenilor: construirea noului stadion. Acum 7 ani, am fost cel care a pus pe masă autorităților locale propunerea de proiect și cel care a făcut toate demersurile pentru ca el să prindă contur, lucrările urmând să înceapă chiar în această vară”, a precizat „Baciul” într-un comunicat postat pe la o zi după .

Gică Popescu, dezvăluiri din culise despre numirea lui Flavius Stoican

Farul a avut un parcurs dezastruos în play-out-ul din Superliga. După un succes în prima etapă, 2-0 cu Petrolul, constănțenii au înregistrat 3 remize și 4 eșecuri. După înfrângerea suferită pe 10 aprilie contra lui Hermannstadt, Ianis Zicu a decis să plece de la echipă, iar , tehnician care nu a obținut până acum niciun succes. Criticat de fani pentru această decizie, Gică Popescu a explicat contextul în care fostul fundaș a devenit antrenorul principal al Farului.

„Ianis Zicu a renunțat să mai antreneze Farul în Vinerea Mare, fără să existe o discuție prealabilă cu conducerea clubului. Ne-am aflat, în mijlocul unei perioade de sărbători, în situația de a găsi în mai puțin de 24 de ore un antrenor care să accepte și să își asume responsabilitatea ultimelor 5 etape, într-un moment foarte dificil pentru echipă.

Singurul antrenor care a acceptat această misiune delicată a fost Flavius Stoican. Și încă un detaliu fără importanță pentru contestatari, dar important pentru cine înțelege cu adevărat managementul unui club: acum 6 luni am renunțat la salariul meu de președinte până în momentul în care situația financiară va reveni la nivelul anilor anteriori”, a transmis președintele Farului.

Gică Popescu nu se gândește la o plecare de la Farul

Gică Popescu a anunțat că nu are nicio intenție de a părăsi clubul în aceste momente dificile. „Nu am fugit niciodată de responsabilitate și nu mă voi ascunde nici acum, când este cel mai ușor să arunci cu vorbe din tribună sau de la tastatură. În fotbal, fiecare are dreptul la opinie, dar ea ar trebui să conteze atunci când este informată și justificată, nu doar aruncată de dragul de a înjura jucătorii sau conducătorul clubului.

Am fost lângă Farul când era campioană, sunt lângă Farul când se luptă pentru evitarea retrogradării și voi fi aici atâta timp cât voi simți că pot ajuta clubul al cărui proiect îl cunosc încă dinainte să se înființeze. Cu respect, președinte Farul Constanța, Gheorghe Popescu”, a încheiat fostul mare internațional. Pentru a evita locul de baraj, Farul trebuie să obțină mai multe puncte în ultima etapă din play-out decât Petrolul. „Marinarii” evoluează pe teren propriu contra „lanternei roșii” Metaloglobus, în timp ce ploieștenii vor primi vizita Oțelului.