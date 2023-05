Gică Popescu, replică pentru Dan Petrescu după criza de nervi avută la finalul meciul CFR Cluj – Farul 1-2: ”Nu ar fi trebuit să se aștepte la altceva”

Formația din Gruia a prins in extremis locul de baraj pentru Conference League, beneficiind de înfrângerea Universității Craiova cu Sepsi, iar Petrescu a fost extrem de furios la final .

Dan Petrescu, luat în colimator de Gică Popescu după CFR Cluj – Farul 1-2

Ieșirea necontrolată pe care a avut-o Dan Petrescu după încheierea întâlnirii CFR Cluj – Farul 1-2, din ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga, l-a nemulțumit pe președintele ”marinarilor”, Gică Popescu transmițându-i un mesaj dur fostului său coechipier de la echipa națională.

ADVERTISEMENT

”Nu știu de unde aceste speculații. Probabil că nu ne cunoașteți pe mine și pe Gică. Am venit aici să ne respectăm blazonul de campioni. Din păcate, înaintea meciului credeam că ne va fi foarte greu pentru că aveam foarte mulți accidentați. Ne bucurăm foarte mult că jucătorii de azi au ajutat la păstrarea zvonului.

Toate aceste zvonuri de dinaintea meciului n-au făcut altceva deât să ne ambiționeze și să încercăm să obținem un rezultat pozitiv. Noi am jucat tot acest sezon pentru noi. Era normal să venim la CFR, să facem un joc bun. Ne bucurăm că am câștigat. Ce s-a întâmplat cu Craiova, cu CFR nu e treaba noastră.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Nu știu care a fost reacția lui Dan. Am înțeles că era supărat pentru că am venit să jucăm așa cum am făcut-o. El ne știe foarte bine, mai bine decât oricare dintre dumneavoastră, pentru că am jucat atâția ani împreună și nu cred că ar fi trebuit să se aștepte la altceva”, a declarat Popescu.

Hagi, reacție de campion după incidentele create de Petrescu

După ce s-a luat de jucătorii Farului, Dan Petrescu a avut un conflict și cu Zoli Iașko, directorul sportiv al constănțenilor, pe care l-a certat pur și simplu că echipa oaspete și-a apărat corect șansele.

ADVERTISEMENT

Oficialul ”marinarilor” a povestit că și consideră că lucrurile ar fi putut degenera dacă oamenii din staff-ul ardelenilor nu l-ar fi oprit la timp.

, care a pus ieșirea nervoasă a lui Dan Petrescu pe miza foarte mare pe care o avea CFR Cluj la acest joc și pe faptul că acesta era supărat din cauza înfrângerii.

ADVERTISEMENT

După haosul general de la finalul partidei din Gruia, Andrei Burcă s-a ales cu două cartonașe galbene și, implicit, cu cel roșu. Astfel, fundașul central al ardelenilor va fi suspendat la barajul pentru Conference League cu FC U Craiova 1948 care va avea loc joi, 1 iunie, ora 20:30.