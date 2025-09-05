Gică Popescu, revoltat după România – Canada 0-3: „De ce mai facem aceste amicale? Rămân surprins de atitudinea care a început să devină permanentă!”

de pe Arena Națională. Gică Popescu a urmărit partida „tricolorilor” și a avut o reacție dură după fluierul final. Ce a avut de reproșat fostul mare internațional român.

Gică Popescu, iritat de eșecul la scor de neprezentare suferit de România în amicalul cu Canada

Naționala României s-a reunit cu prilejul amicalului contra Canadei, însă meciul va rămâne o amintire dură după eșecul cu 0-3. „Tricolorii” trebuie să se concentreze acum pe meciul cu Cipru, din etapa a 6-a a preliminariilor pentru CM 2026, programat marți, 9 septembrie.

Dacă după meciul contra nord-americanilor, Gică Popescu a avut altă atitudine. Fostul mare fundaș român a criticat atitudinea „tricolorilor”.

„Dacă în amicale nu avem abordarea pe care sperăm să o avem marți, de ce mai facem aceste amicale?”

„Cred că de mult timp nu am văzut naționala dominată de o așa manieră. O victorie meritată, care cred că a surprins prin maniera de a începe jocul, foarte agresivi, dornici să atace. Ce m-a surprins neplăcut, maniera cum am început noi. Speram să avem abordarea cum sper să o avem marți. Era important să jucăm aceeași partitură pe care o vom juca marți. Cum ne prezentam la 2-0 pentru Canada, aceeași poziționare, așteptam să prindem mingea să jucăm pe contraatac.

Dacă în amicale nu avem abordarea pe care sperăm să o avem marți, de ce mai facem aceste amicale? Contează să jucăm ceea ce sper că vom juca diferit în Cipru. Eu nu știu care a fost abordarea lui Mircea, dacă a zis că ne așezăm în apărare să jucăm pe contraatac. Am avut 10 minute, când am avut două ocazii prin Stanciu, în rest o dominare incredibilă a Canadei”, a spus inițial Gică Popescu.

„Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat. Mă așteptam la o altă abordare, una curajoasă”

„Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat. Rămân surprins de atitudinea care a început să devină permanentă. Indiferent de adversar, stăm la jumătatea terenului și așteptăm să lovim pe contraatac. Am crezut că vom încerca să mergem peste ei și să le punem probleme. Un stadion cu 35.000 de oameni la un amical, pregăteam meciul de peste 4 zile. Mă așteptam la o altă abordare, una curajoasă.

Eu sper să fie o chestie punctuală, evoluția de azi. Sper ca această lipsă de formă sportivă, pe care o au majoritatea, nu au meciuri în picioare. Sper că acesta este motivul acestei evoluții foarte șterse. Mircea Lucescu este antrenorul cu cea mai mare experiență din fotbalul nostru, a antrenat vestiare cu jucători grei. Sunt convins că are un limbaj pentru fiecare jucător în parte. Poate împărtăși jucătorilor.. Această abordare pe care o are înainte de fiecare meci, o are cu fiecare jucător și transmite această seriozitate care îl caracterizează”, a mai spus Gică Popescu, pentru