Gică Popescu s-a convins de Hagi după Georgia – România 1-1: „În sfârșit îmi place!”

ADVERTISEMENT

Revenirea lui Gică Hagi pe banca echipei naționale s-a consumat marți, 2 iunie, în deplasarea de la Tbilisi. România a obținut o remiză cu Georgia, scor 1-1, iar Gică Popescu a reacționat după fluierul final în urma rezultatului bifat de „Rege”. Fostul internațional român a analizat partida și a evidențiat lucrurile pozitive aduse de Gică Hagi.

Concluziile lui Gică Popescu după Georgia – România 1-1

. „Tricolorii” au fost conduși odată cu startul reprizei secunde, când Kvilitaia a deschis scorul în urma unei Elevii lui Gică Hagi au răspuns însă în minutul 55, prin Louis Munteanu, servit excelent de către Vladimir Screciu. Gică Popescu consideră că echipa națională a dat dovadă, în sfârșit, de atitudine. „Cred că a fost un meci foarte bun al echipei naționale, nu mă refer la joc sau ocazii, ci mi-a plăcut mult abordarea pe care am avut-o. Dacă spuneam în trecut că ar trebui să fim mai curajoși, lucrul acesta l-am făcut în seara asta. Toate ocaziile pe care le-am avut, au venit pe aceste poziționări ofensive. Execuția foarte bună a lui Louis Munteanu.

ADVERTISEMENT

În sfârșit îmi place că văd echipa național cu personalitate, cu presiunea în partea adversă și au venit și ocaziile în urma acestor poziționări ofensive. Lipsa de presiune și-a spus cuvântul, Georgia nu a venit peste noi, a încercat să joace pe contraatac având jucători rapizi în ofensivă. Am arătat diferit, am fost mai curajoși, am mers peste adversar. Acest bloc funcțional pe care l-am văzut azi, înainte era în jumătatea noastră de teren”, a spus inițial Gică Popescu.

Ce a spus Gică Popescu despre Gheorghe Hagi

Totuși, „Baciul” este de părere că nu este cazul ca Gică Hagi să fie supus unei presiuni imense încă de la început, considerând că timpul va fi o resursă extrem de prețioasă pentru el în ceea ce înseamnă implementarea filosofiei sale. „Nu ar trebui să avem atât de mari așteptări, Gică are nevoie de timp, dar eu cred că este o față pozitivă.

ADVERTISEMENT

Gică poate veni cu schimbarea de atitudine, își pierduse băieții noștri încrederea, vorbeam mereu cu Gică. Nu erau rezultate care îți dădeau posibilitatea să îi lauzi. Gică asta a zis că va încerca, să le redea încrederea, în jumătatea adversară de teren, nu a făcut acea modificare în 4-3-3 la care ține foarte mult și a păstrat același sistem de joc pentru a nu face schimbări bruște. Ai nevoie de timp pentru ca jucătorii să-și însușească o nouă abordare. Jucătorii crescuți de Gică știu ce dorește de la ei”, a mai declarat Gică Popescu pentru