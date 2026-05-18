Gică Popescu se teme de retrogradare: „Îmi e frică! Nu știu ce se întâmplă cu noi”. Pe cine a dat vina președintele Farului

În anul în care Gică Hagi a renunțat la Farul Constanța, formația de la malul Mării Negre a ajuns într-o situație critică. Deși are în componență jucători cu experiență și care câștigau campionatul în urmă cu trei sezoane, echipa lui Gică Popescu a dezamăgit extraordinar, iar în ultima etapă a fost învinsă de Metaloglobus, echipă deja retrogradată.

Farul Constanța, la marginea prăpastiei. „Marinarii” simt briza retrogradării

Farul Constanța avea nevoie de un singur punct în această seară pentru a se salva de la baraj. „Marinarii” întâlneau ultima clasată, deja retrogradată de multe etape, însă nu au reușit să înscrie niciun gol pe teren propriu și au pierdut cu scorul de 0-1.

În urma rezultatelor din această seară, în timp ce Petrolul Ploiești este salvată de neputința jucătorilor lui Flavius Stoican. Gică Popescu a reacționat imediat după rezultatul rușinos și s-a arătat dezamăgit de jucătorii cu experiență din lot: „Bineînțeles că îmi e frică (n.r. – de baraj). Asta înseamnă că privim lucrurile cu multă seriozitate și cu multă încredere. Cu oricine am juca problema nu este la adversarul nostru, este la noi. Am făcut o greșeală uriașă în seara asta, la fel am făcut și în meciul cu Botoșani. Și a făcut-o un fundaș central cu experiență, cum e Țîru. Greșelile uriașe vin de jucători cu experiență, de la care aștepți să tragă echipa după ei. Iar ei gafează cel mai mult.

Nici ofensiv nu stăm bine. Avem ocazii și tragem în portar. Nu știu ce se întâmplă cu noi. Nu știu cum de putem rata asemenea situații. Nu ni s-a mai întâmplat niciodată să fim la baraj. Au mai fost ocazii când am avut probleme, dar am gestionat-o mai bine.

Eu nu mă dau înapoi. Îmi asum toată situația. Da, eu l-am adus pe Flavius Stoican. Din păcate, nu pot intra eu în teren și să fructific ocaziile. Gică Hagi ne-a urat succes înaintea meciului. Ne-a ținut pumnii. Dar ce să facă și Gică?”, a declarat Gică Popescu, în direct la

Play-out dezastruos pentru Farul! O singură victorie în 9 meciuri

Farul Constanța nu a intrat în play-out dintr-o poziție foarte slabă, însă Astfel, chiar dacă a avut șapte puncte avans față de FC Hermannstadt, la finalul celor 9 etape a terminat la egalitate de puncte cu sibienii.

După victoria cu Petrolul Ploiești din prima etapă, constănțenii au ținut-o doar din rău în mai rău și au obținut trei remize și 5 înfrângeri în următoarele 8 runde, fiind învinși de toate contracandidatele la retrogradare: Slobozia, Hermannstadt și Metaloglobus.