Gică Popescu și-a ales favorita pentru Cupa Mondială, apoi a răsucit cuțitul în rană: „Sunt cam mulți ani de când stăm acasă”

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Fostul căpitan al naționalei României a enumerat mai multe formații care se vor bate cu șanse pentru trofeul Cupei Mondiale, însă are o singură favorită. Gică Popescu este nemulțumit de faptul că FIFA a mărit numărul de echipe prezente la turneul final.

Favorita lui Gică Popescu pentru câștigarea Cupei Mondiale

Acționarul majoritar al clubului Farul a mărturisit că reprezentativa Spaniei este și consideră că sistemul cu 48 de echipe implementat de FIFA este unul exagerat.

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”Mie îmi place Spania foarte mult și este favorita mea. Apoi Brazilia este o echipă cu jucători foarte buni. Apoi Germania, care e mereu acolo, Argentina, bineînțeles. Însă eu merg pe Spania pentru că îmi place mult cum joacă.

Noi am jucat Mondial cu 24 de reprezentative. Apoi au fost 32, dar acum sunt 48… Ce să spun, o să ajungă acolo cu invitații… O să se joace la Cupa Mondială cu wild card, ca la tenis. Nu, noi am jucat când valorile erau concentrate. Atunci erau toți buni. Cele mai bune 24 sau 32 de echipe din lume.

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Formatul ăsta cu 48 de echipe diluează calitatea și a fost ales pentru rețeta financiară a competiției. Sunt 104 meciuri la ediția aceasta, mie mi se pare mult prea mult. Din păcate, partea financiară este cea care guvernează acum nu numai fotbalul, ci sportul în general.

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Nu contează că jucătorii trebuie să străbată un continent întreg pentru a juca un meci, contează doar rețeta financiară. Jucătorii au ajuns în zilele noastre să joace câte 60-70 de meciuri pe an. De aceea jucătorii clachează pe final de sezon și apar aceste accidentări. Este prea mult”, a declarat Gică Popescu, pentru .

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Mâhnit că România a ratat o nouă calificare

De asemenea, fostul internațional s-a arătat deranjat de faptul că traseul european pentru calificarea la Cupa Mondială este mult mai dificil decât pe oricare alt continent și astfel la turneul final ajung selecționate extrem de slab cotate.

”Traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulți ani, 28…

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Când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul Mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea și trebuie să o acceptăm.

Se poate schimba ceva la echipa noastră națională. Este însă nevoie de multă muncă, de multă răbdare, de pricepere și așa mai departe. Pentru că această degradare a fotbalului românesc a venit în timp. Și e nevoie de o cantitate de timp egală pentru a reveni acolo unde am fost o dată, adică în top”, a spus el.

Gică Hagi, omul potrivit pentru naționala României

Gică Popescu este convins de faptul că bunul său prieten Gică Hagi, care , are puterea să schimbe lucrurile în bine, însă a precizat că noul selecționer are nevoie de timp.

”Dacă i se oferă timp, Hagi este omul cel mai potrivit la echipa națională. Dar are nevoie de timp. Dacă cineva crede că Gică are o baghetă magică și peste noapte transformă echipa națională într-una super-performantă se amăgește.

Cum am spus, e nevoie de timp, de răbdare. E important să i se dea timp lui Gică pentru că el a dovedit de nenumărate ori că este omul capabil să facă proiecte de asemenea anvergură. Dar, repet, are nevoie de timp”, a afirmat ”Baciul”.