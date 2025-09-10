Gică Popescu știe cine trebuie să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională: „Este pregătit, a dovedit-o de nenumărate ori”

Echipa națională a României nu a arătat deloc bine în partidele disputate în această lună, 0-3 contra Canadei și 2-2 în Cipru, iar selecționerul . Fostul căpitan al naționalei, Gică Popescu, a numit tehnicianul care l-ar putea înlocui pe „Il Luce” pe banca României.

ADVERTISEMENT

Gică Popescu s-a pronunțat cu privire la următorul selecționer al României

Gică Popescu e de părere că Gică Hagi ar trebui să devină noul selecționer, în cazul în care Mircea Lucescu ar părăsi echipa națională. „Regele” a renunțat în această vară la postul de antrenor al Farului, iar Gică Popescu a afirmat că acesta ar fi dispus să cedeze clubul pentru oportunitatea de a pregăti prima reprezentativă.

„Cred că este prima variantă Gică Hagi dacă Lucescu pleacă de la națională. (n.r. este pregătit să cedeze clubul Farul Constanța?) 100%, asta v-o spun eu. Numai să se ajungă acolo. Variante avem. Pregătit este, a dovedit-o de nenumărate rânduri la Farul.

ADVERTISEMENT

Cu o echipă săracă, să câștige trofee. Nu știu dacă se va ajunge acolo. Deocamdată îl avem antrenor pe Mircea Lucescu. Federația trebuie să ajungă la un consens că nu mai au nevoie de Mircea Lucescu”, a afirmat președintele celor de la Farul într-o intervenție la .

Adrian Mutu a analizat varianta ca Gică Hagi să devină noul selecționer

. „Dacă domnul Lucescu consideră că nu mai vrea să continue la echipa națională, îl lăsăm pe Gică Hagi, care îi cunoaște pe toți, să își facă treaba.

ADVERTISEMENT

Hagi îi cunoaște pe toți, i-a format pe majoritatea. Ar fi cea mai logică continuare!”, a declarat fostul mare atacant la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Gică Hagi a mai avut un mandat de selecționer al României, în perioada septembrie – noiembrie 2001, când prima reprezentativă a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2002 după un eșec la baraj contra Sloveniei.