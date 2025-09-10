Sport

Gică Popescu știe cine trebuie să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională: „Este pregătit, a dovedit-o de nenumărate ori”

Gică Popescu s-a pronunțat cu privire la tehnicianul care ar putea să preia echipa națională în cazul în care Mircea Lucescu va părăsi postul de selecționer.
Bogdan Mariș
11.09.2025 | 00:10
Gica Popescu stie cine trebuie sa il inlocuiasca pe Mircea Lucescu la nationala Este pregatit a dovedito de nenumarate ori
Gică Popescu a numit tehnicianul care l-ar putea înlocui pe Mircea Lucescu la echipa națională. FOTO: colaj Fanatik

Echipa națională a României nu a arătat deloc bine în partidele disputate în această lună, 0-3 contra Canadei și 2-2 în Cipru, iar selecționerul Mircea Lucescu a afirmat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că ar fi dispus să renunțe la post. Fostul căpitan al naționalei, Gică Popescu, a numit tehnicianul care l-ar putea înlocui pe „Il Luce” pe banca României.

Gică Popescu s-a pronunțat cu privire la următorul selecționer al României

Gică Popescu e de părere că Gică Hagi ar trebui să devină noul selecționer, în cazul în care Mircea Lucescu ar părăsi echipa națională. „Regele” a renunțat în această vară la postul de antrenor al Farului, iar Gică Popescu a afirmat că acesta ar fi dispus să cedeze clubul pentru oportunitatea de a pregăti prima reprezentativă.

„Cred că este prima variantă Gică Hagi dacă Lucescu pleacă de la națională. (n.r. este pregătit să cedeze clubul Farul Constanța?) 100%, asta v-o spun eu. Numai să se ajungă acolo. Variante avem. Pregătit este, a dovedit-o de nenumărate rânduri la Farul.

Cu o echipă săracă, să câștige trofee. Nu știu dacă se va ajunge acolo. Deocamdată îl avem antrenor pe Mircea Lucescu. Federația trebuie să ajungă la un consens că nu mai au nevoie de Mircea Lucescu”, a afirmat președintele celor de la Farul într-o intervenție la Digi Sport.

Adrian Mutu a analizat varianta ca Gică Hagi să devină noul selecționer

Adrian Mutu a vorbit la rândul său despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pe banca naționalei. „Dacă domnul Lucescu consideră că nu mai vrea să continue la echipa națională, îl lăsăm pe Gică Hagi, care îi cunoaște pe toți, să își facă treaba. 

Hagi îi cunoaște pe toți, i-a format pe majoritatea. Ar fi cea mai logică continuare!”, a declarat fostul mare atacant la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Gică Hagi a mai avut un mandat de selecționer al României, în perioada septembrie – noiembrie 2001, când prima reprezentativă a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2002 după un eșec la baraj contra Sloveniei.

