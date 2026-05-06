Gică Popescu, tun de 8 milioane de euro. Cum a reușit fostul internațional să obțină această sumă, după ce a luat acțiunile Farului de la Hagi

Fostul mare internațional a făcut o afacere profitabilă, într-un moment în care echipa sa, Farul Constanța, se luptă să evite barajul pentru retrogradare/menținere în SuperLiga României
Catalin Oprea
06.05.2026 | 08:40
Gică Popescu, proaspăt acționar principal la Farul Constanța, după ce a cumpărat participațiunile lui Hagi, a dat un tun financiar de proporții. Fostul mare internațional a vândut parcul de retail GP Plaza, deschis în Hunedoara în toamna anului trecut, pentru opt milioane de euro.

Potrivit profit.ro, cumpărătorul este grupul imobiliar M Core, cel mai activ investitor imobiliar în parcuri de retail din România. M Core este în plin proces de expansiune pe piața românească și a anunțat că va investi suplimentar peste 200 de milioane de euro în următorii doi ani.

Aceeași sursă precizează că Gică Popescu a investit în dezvoltarea centrului comercial peste 7 milioane de euro. Complexul a fost realizat în locul unei foste fabrici de încălțăminte și tricotaje din orașul Hunedoara și area chiriași precum Annabella Retail, Action, TEDi, hiperfarmacia Dr. Max, Takko, Deichmann, Luca, Animax, Sportisimo și Xpress.

Această tranzacție poate avea legătură cu achiziția acțiunilor lui Gică Hagi, devenit selecționer, care nu mai putea fi patron la Farul. Conform spuselor lui Ciprian Marica, acționar minoritar la echipa constănțeană, tranzacția s-a făcut pe bani frumoși.

„S-a plătit. Gică Popescu le-a cumpărat. Vorbim de valoarea reală a acțiunilor, de ordinul milioanelor, ca să fie mai simplu. Milioanelor de euro. Valorea acțiunilor de la Farul nu e joacă și nu se putea întâmpla altfel. Pot să vă spun doar că treaba e serioasă, că Gică Hagi a dorit să iasă din acționariat în cel mai corect mod și real. Și Gică Popescu a plătit bani să ia pachetul majoritar de acțiuni. A plătit valoarea lor reală”, a declarat Ciprian Marica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

După preluarea clubului de la malul Mării Negre, Gică Popescu va deține 70% din acțiuni, în timp ce restul vor fi împărțite în mod egal între Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica. Popescu ar fi plătit în jur de 3,5 milioane de euro pentru a deveni acționar majoritar.

Zilele trecute, Gică Popescu a dat ultimele vești și despre stadionul care se va construi la Constanța. El a explicat că a fost nevoie de o majorare a bugetului și că autoritățile locale vor suporta această diferență față de planul inițial.

”Acest proiect a fost inițiat de mine, acum mult timp. Acum 5-6 ani am venit aici și l-am întrebat pe Gică dacă dorește să facem un stadion nou. La tot ce s-a întâmplat din punct de vedere fotbalistic la Constanța, acest oraș merită un stadion.

Am demarat lucrurile, iar eu fiind consilier pe probleme de sport primului-ministru am avut posibilitatea să aflu fiecare pas. Trebuia să înceapă în aprilie construcția stadionului. Din păcate, soluția de fundare a fost modificată. Odată modificată de la cea normală la pilot, s-a crescut bugetul cu două milioane de euro.

Atunci, erau două variante. Una, reluam tot circuitul pe care l-am început acum mulți ani și dura de nu se mai termina. A doua, cele două milioane de euro să fie asumate de administrația publică locală. S-a întâmplat acest lucru. Primăria a aprobat suplimentarea cu un milion de euro, așa cum a făcut-o și Consiliul Județean”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.

 

 

