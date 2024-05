Gică Popescu, uimit de atmosfera de pe Arena Națională la meciul de retragere al Generației de Aur: „Nu ne-am închipuit ca o sa fie record”

. Basarab Panduru, Gheorghe Hagi și Costel Gâlcă au înscris golurile decisive în meciul de adio al „tricolorilor”.

Gică Popescu, șocat de atmosfera de pe Arena Națională: „Nu ne-am închipuit ca o sa fie record”

, a fost și el prezent în meciul de adio al Generației de Aur. Fostul fundaș nu avea cum să lipsească la acest eveniment, mai ales că acesta a fost implicat în organizare.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, jucătorul care a mai evoluat și pentru Tottenham Spurs, a declarat că nu se aștepta la un număr atât de mare de suporteri și că se bucură ca au reușit să doboare recordul de audiență pe Arena Național.

„E un lucru extraordinar, când ne-am gândit sa facem acest eveniment, nu ne-am închipuit ca o sa fie record pe Arena Națională. Ne bucurat enorm, lumea ne iubește, se raportează la performantele noastre.

ADVERTISEMENT

A fost foarte emoționant, oamenii au scandat si am făcut o noua remontada. De la 2-0 am întors scorul la 3-2. Am încheiat proiectul Generația de Aur cu o victorie.

Am suferit în prima repriză, a doua a fost mai bine. Publicul impresionant, ne-am întâlnit cu ei la hotel, am semnat autografe cât n-am semnat la echipa națională când am jucat”, a declarat Gică Popescu după meciul cu Team World Stars.

ADVERTISEMENT

Gică Popescu: „E important să ne cunoaștem istoria”

Fostul internațional a mai vorbit și despre istoria fotbalistică a României. Gică Popescu a declarat că e important ca juniorii din ziua de azi să știe cine a fost și ce a făcut Generația de Aur pentru România

„E important să ne cunoaștem istoria. E greu să privim viitorul. Sunt convins că părinții au vorbit cu copiii, le-au explicat de Generația de Aur si erau curioși să ne vadă la lucru.

ADVERTISEMENT

Nu mai arătam cum arătam atunci pe teren, dar spiritul rămâne. Ne-am chinuit, în partea cealaltă au fost jucători incredibili. Rămân clipele și momentele, cele două zile incredibile. Meciul din seara asta, avem un grup impresionant.

Se putea mai bine (n.r. Dan Petrescu). Am muncit enorm la acest proiect, din octombrie de când l-am lansat. Au fost 7 luni de munca incredibila, super profesioniști. In minutul 3 era ceva firesc sa avem acel moment dedicat lui Didi”, a mai spus fostul căpitan al Barcelonei.