Gică Popescu, uluit după căderea nocturnei din Copou: “N-am văzut în viața mea așa ceva!”

Oficialul celor de la Viitorul, Gică Popescu, a fost uluit după evenimentele petrecute în meciul dintre Poli Iași și Viitorul Constanța, care a fost oprit în minutul 53, atunci când la scorul de 1-1, în momentul în care mingea tocmai intra în poartă pentru golul 2 al ieșenilor, instalația de nocturnă a stadionului a cedat.

Meciul a fost imediat oprit de către arbitrul Horia Mladinovici, iar partida va fi acordată la masa verde celor de la Viitorul Constanța, aceasta fiind cea de-a doua întrerupere a partidei.

Startul partidei de la Iași a fost amânat cu o oră tocmai datorită unei probleme la instalația de nocturnă..

Gică Popescu uluit după evenimentele din Copou:“N-am văzut în viața mea așa ceva!”

Fostul mare internațional, Gică Popescu, actualmente aflat în conducerea clubului Viitorul Constanța s-a declarat uluit de ce s-a petrecut la Iași: “Nu am văzut în viața mea așa ceva, dar acesta este regulamentul și îl vom respecta. Pentru noi vine ca o mănușă ceea ce s-a întâmplat, mai ales că am vrut să amânăm meciul din cauza cazurilor COVID-19.

Am avut cazuri de covid la jucătorii veniți de la loturile naționale. Noi am făcut tot ce se putea și am luat măsurile necesare de protecție. Și la juniori si la prima echipă am avut cazuri de covid. Starea lor este una foarte buna, dar trebuie sa respectam masurile în vigoare.

Am spus încă de la început că avem nevoie de timp ca jucătorii să își însușească filozofia noului antrenor. Gică Hagi nu va sta mult în vacantă, această vacanță este una meritată.”

Viitorul se impune la masa verde

Dzenan Zajmovic adusese egalarea în minutul 51 iar Onea a marcat pentru 2-1 în minutul 54 pentru echipa din Iași.

A fost o bucurie imensă în lotul Iașiului însă euforia a durat câteva secunde deoarece nocturna a cedat din nou, așa cum s-a întâmplat și înaintea partidei.

Cum regulamentul actual precizează că la o nouă întrerupere arbitrul trebuie să pună capăt partidei, meciul a fost oprit de Horia Mladinovici după 55 de minute, iar Viitorul va câștiga la masa verde cu scorul de 3-0.

