Sport

Gică Popescu, verdict dur după România – Suedia: „A patra înfrângere la rând, greu de digerat”. Ce spune despre mandatul lui Hagi

Gică Popescu nu știe dacă prietenul său Gică Hagi va rămâne la națională, după o nouă înfrângere cu Suedia. Fostul mare fundaș a avut puterea să laude publicul prezent pe Arena Națională.
Flaviu Popa
06.10.2026 | 00:41
Gica Popescu verdict dur dupa Romania Suedia A patra infrangere la rand greu de digerat Ce spune despre mandatul lui Hagi
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Gică Popescu alături de Gică Hagi
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50.000 de români au încurajat echipa României în meciul cu Suedia, situație apreciată de Gheorghe Popescu. Cu toate acestea, fostul mare fundaș al naționalei recunoaște că înfrângerea, a 4-a la rând, este greu de digerat.

Gică Popescu spune că a 4-a înfrângere consecutivă la echipa națională e foarte dificil de digerat

„Din păcate, nu e victoria noastră, e victoria publicului. Ne întrebam înainte de meci cum va reacționa. Au fost 90 de minute alături de ai noștri. Din păcate, am pierdut din nou, al patrulea meci la rând.

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E o înfrângere greu de digerat, a patra la rând, chiar dacă am putea spune că echipa a arătat oarecum diferit. Am avut o repriză a doua mult mai bună, am atacat poarta adversă. O înfrângere e o înfrângere, indiferent dacă am jucat mai bine față de ultimele meciuri.

Am avut probleme la mijlocul terenului. Cine domină mijlocul terenului domină jocul. Stanciu, lent, Răzvan Marin, de asemenea. La mijlocul terenului, cu o posesie mult mai bună, treceau foarte ușor”, a declarat Popescu la Antena 1.

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Gică Hagi crede că Gică Hagi este uneori exagerat de optimist, însă crede sincer în jucători

Totodată, Gheorghe Popescu a vorbit despre optimismul uneori exagerat al lui Gică Hagi, care are încredere în niște jucători care nu se pot ridica la un anumit nivel de joc.

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„Vorbeam zilele trecute despre strategia avută pentru acest meci. Nu știm dacă Gică a stabilit ca această campanie să fie una de cunoaștere a tuturor jucătorilor. E singurul lucru pozitiv, că au putut să-i vadă pe toți jucătorii convocați pentru aceste patru acțiuni.

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Situația lui Gică, cum am zis înainte de meci… L-am văzut foarte liniștit în aceste zile, iar în aparițiile publice a spus că a venit pentru o perioadă mai lungă. După patru înfrângeri consecutive nu poți să spui la interviu că lucrurile merg bine. E ultimul meci din seria celor patru, Gică le va spune concluziile pe care le trage după aceste patru jocuri. E încă la cald.

Gică cu staff-ul a realizat că nu toți cei 30 de jucători sunt de nivelul unui prim 11 așa cum credeau ei când au făcut ei aceste convocări. Avem o limitare de jucători de nivel înalt. Nu cred că toți se ridică la nivelul nici măcar acestei competiții. Urmează meciuri cu adversari mult mai dificili, suntem în urna a 3-a. Gică a supraevaluat întreg lotul de jucători convocat. El chiar crede. Imediat ce a preluat naționala a spus că el chiar crede. Până acum toți spuneau că nu au valoare, Hagi spunea că au valoare, doar trebuie să le dea încredere”, a completat Popescu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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