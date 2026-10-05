Gică Popescu, verdict dur după România – Suedia: „A patra înfrângere la rând, greu de digerat”. Ce spune despre mandatul lui Hagi

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50.000 de români au încurajat echipa României în meciul cu Suedia, situație apreciată de Gheorghe Popescu. Cu toate acestea, fostul mare fundaș al naționalei recunoaște că înfrângerea, a 4-a la rând, este greu de digerat.

Gică Popescu spune că a 4-a înfrângere consecutivă la echipa națională e foarte dificil de digerat

„Din păcate, nu e victoria noastră, e victoria publicului. Ne întrebam înainte de meci cum va reacționa. Au fost 90 de minute alături de ai noștri. Din păcate, am pierdut din nou, al patrulea meci la rând.

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E o înfrângere greu de digerat, a patra la rând, chiar dacă am putea spune că echipa a arătat oarecum diferit. Am avut o repriză a doua mult mai bună, am atacat poarta adversă

Am avut probleme la mijlocul terenului. Cine domină mijlocul terenului domină jocul. Stanciu, lent, Răzvan Marin, de asemenea. La mijlocul terenului, cu o posesie mult mai bună, treceau foarte ușor”, a declarat Popescu la Antena 1.

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Gică Hagi crede că Gică Hagi este uneori exagerat de optimist, însă crede sincer în jucători

Totodată, Gheorghe Popescu a vorbit despre optimismul uneori exagerat al lui Gică Hagi, care are încredere în niște jucători care nu se pot ridica la un anumit nivel de joc.

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„Vorbeam zilele trecute despre strategia avută pentru acest meci. E singurul lucru pozitiv, că au putut să-i vadă pe toți jucătorii convocați pentru aceste patru acțiuni.

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Situația lui Gică, cum am zis înainte de meci… L-am văzut foarte liniștit în aceste zile, iar în aparițiile publice a spus că a venit pentru o perioadă mai lungă. După patru înfrângeri consecutive nu poți să spui la interviu că lucrurile merg bine. E ultimul meci din seria celor patru, Gică le va spune concluziile pe care le trage după aceste patru jocuri. E încă la cald.

Gică cu staff-ul a realizat că nu toți cei 30 de jucători sunt de nivelul unui prim 11 așa cum credeau ei când au făcut ei aceste convocări. Avem o limitare de jucători de nivel înalt. Nu cred că toți se ridică la nivelul nici măcar acestei competiții. Urmează meciuri cu adversari mult mai dificili, suntem în urna a 3-a. Gică a supraevaluat întreg lotul de jucători convocat. El chiar crede. Imediat ce a preluat naționala a spus că el chiar crede. Până acum toți spuneau că nu au valoare, Hagi spunea că au valoare, doar trebuie să le dea încredere”, a completat Popescu.