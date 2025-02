Gică Popescu, vizită neașteptată în Arabia Saudită! Întâlnire de gală cu un antrenor celebru. Foto

În ciuda faptului că SuperLiga este în plină desfășurare, Gică Popescu și-a permis o mică vacanță în Arabia Saudită. După ce a încheiat campania de transferuri din această iarnă, el a mers în vizită la un mare antrenor.

Vizită surpriză făcută de Gică Popescu în Arabia Saudită

Ajuns în Arabia Saudită, președintele clubului Farul Constanța s-a întâlnit cu tehnicianul turc Fatih Terim. De la finalul anului trecut, cel supranumit ”Împăratul” a preluat conducerea echipei Al Shabab.

Gică Popescu și Fatih Terim au scris istorie împreună la Galatasaray în perioada 1997-2000 când au câștigat Cupa UEFA, de trei ori campionatul, de două ori Cupa și o dată Supercupa Turciei.

La întâlnirea celor doi a fost prezent și fostul mare fotbalist ceh Pavel Nedeved, care în prezent ocupă funcția de director sportiv în cadrul clubului Al Shabab, și cu toții au făcut o fotografie de colecție.

Poza a fost publicată de cotidianul turc Fotomac, care a prezentat și reacția marelui Fatih Terim. ”Mă bucur să te văd și să vorbim despre vremurile bune, Grande Pope. Mulțumesc pentru vizită!”, a fost mesajul antrenorului.

Terim îl vrea pe Darius Olaru la Al Shabab

La finalul anului 2024, Fatih Terim a revenit în iarbă după o pauză de 7 luni și , echipa la care, în trecut, a antrenat și Marius Șumudică, actualul tehnician al celor de la Rapid.

Imediat după instalare, tehnicianul turc a cerut conducerii să realizeze câteva transferuri pentru a întări echipa, iar . Impresarul Giovanni Becali a confirmat totul la FANATIK SUPERLIGA și a precizat că se vor purta discuții la vară.

”Uite, am vorbit cu Fatih Terim, el e la Al Shabab şi a pierdut cu Al Ittihad. Este pe locul 5-6 în Arabia Saudită, dacă rămâne acolo este jucătorul care îl interesează. Este un antrenor care iubește România, iubește jucătorii români. Este prietenul meu. Vom vedea.

Altfel sună. Ai un protector, un antrenor care te vrea. O să vedem. Cred că discutăm doar din vară. Depinde și de Terim. Are contract până pe 30 iunie, dar cred că îl va prelungi pe un an sau doi. Al Shabab are un proiect cu el”, a declarat Becali.

Sun conducerea lui Fatih Terim, Al Shabab a înregistrat 3 victorii și 3 înfrângeri și ocupă locul 6 în clasamentul din Arabia Saudită, cu 32 de puncte, la mare distanță de liderul Al Ittihad (49 de puncte).