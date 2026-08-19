„Gică, te rog frumos, ieși afară!”. Adrian Ilie, moment savuros cu Hagi la Galatasaray. „Regele” a crezut că nu aude bine

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gică Hagi, luat prin surprindere de Adrian Ilie

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„Cobra” Adrian Ilie a dezvăluit cum a ajuns să execute o lovitură liberă în locul „Regelui”, după ce acesta a fost obligat să iasă din teren în urma unui fault. Se întâmpla pe 27 august 1997, pe Ali Sami Yen, într-un meci cu Sion din preliminariile Ligii Campionilor.

Gică Hagi, luat prin surprindere de Adrian Ilie

Galatasaray câștigase partida tur din Elveția cu scorul de 4-1, iar returul de la Istanbul era văzut ca o simplă formalitate. Așa a și fost. Turcii aveau 4-0 pe tabelă după doar 61 de minute. Trei dintre goluri au fost marcate de Adrian Ilie.

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În minutul 52, Galatasaray a primit o lovitură liberă din marginea careului, dar „Regele” Hagi nu mai era în teren să o execute. Adrian Ilie și-a făcut curaj și a executat perfect lovitura, fără șanse pentru portarul advers, iar scorul a devenit 2-0. Trei minute mai târziu, din pasa lui Hakan Șukur, Adrian Ilie făcea 3-0 printr-o scăriță de efect. .

În acel meci, Galatasaray a avut patru români titulari: Adrian Ilie, Gică Hagi, Gică Popescu și Iulian Filipescu.

După meci, entuziasmat de hattrick-ul reușit, „ că din acel moment va executa doar el loviturile libere la echipă.

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(n.r. – Băteai loviturile libere la Galatasaray?) Cum să bați? Le bătea Hagi. Pe toate. La meciul de baraj cu Sion, a avut Hagi mingea la 20 de metri, l-a faultat, iar regula atunci era că, dacă ești faultat și intră medicul, trebuie să ieși din teren. Cine bate? N-a ieșit Gică afară. Arbitrul îi spunea: «Ieși afară! Ieși afară». Eu îi spuneam: «Gică, te rog frumos, ieși afară. E și momentul meu de glorie. Lasă-mă să bat și eu». Am pus mingea, am dat direct în vinclu, 2-0.

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Bucurie mare pentru că eram calificați în grupele Ligii Campionilor. După meci, vine Gică, mă ia în brațe: «Bravo, bravo!». Și zic: «De azi înainte, eu bat loviturile libere la echipă». Hagi: «Cum?». Eu: «Era o glumă»”, a povestit amuzat Adrian Ilie, în cadrul provocării .

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Adrian Ilie a jucat la Galatasaray un singur an: între noiembrie 1996 și decembrie 1997, când s-a transferat la Valencia pentru 3.750.000 de euro. Acesta fusese pentru 2.000.000 de euro.