„Vrei să te retragi de la Petrolul?”. Răspunsul lui Gicu Grozav după U Cluj – Petrolul 1-1

Petrolul a scos o remiză în deplasarea de la Sibiu, cu Universitatea Cluj. Gicu Grozav a vorbit despre situația contractuală cu gruparea prahoveană.
Daniel Işvanca
09.08.2025 | 23:55
Gicu Grozav, anunț clar după remiza dintre Universitatea Cluj și Petrolul FOTO:Flaviu Buboi/SPORT PICTURES

Universitatea Cluj și Petrolul au remizat la Sibiu, în cel de-al treilea meci al etapei a cincea din SuperLiga României. Gicu Grozav a contribuit cu un assist la reușita coechipierului său, la doar câteva zile după ce și-a prelungit contractul cu formația prahoveană.

Gicu Grozav vrea să se retragă în tricoul Petrolului

Pe stadionul Municipal din Sibiu, Petrolul Ploiești a scos un rezultat de egalitate din duelul cu Universitatea Cluj, în etapa a cincea a SuperLigii României.

Formația antrenată de Liviu Ciobotariu a fost condusă la pauză, dar a restabilit egalitatea în repriza a doua, prin reușita lui Bogdan Marian, care a fructificat pasa lui Gicu Grozav.

La doar câteva zile după ce și-a prelungit contractul cu gruparea prahoveană, Gicu Grozav a transmis că vrea să se retragă din cariera de fotbalist în tricoul Petrolului.

„Am arătat o atitudine foarte bună, spirit de sacrificiu. Chiar mi-a plăcut în această seară. Am dat dovadă de caracter, chiar dacă am luat un gol pe final de repriză. Am reușit să rămânem concentrați și să luăm 1 punct împotriva unui adversar greu, de play-off.

A tras Alex de mine la faza aceea, a oprit un contraatac periculos (n.r. despre urma de pe tricou). A fost un meci frumos, s-a dat dovadă de spirit de sacrificiu. A fost un joc echilibrat. În prima repriză au ajuns de două, trei ori într-o poziție mai periculoasă”.

Gicu Grozav: „Am prelungit contractul pentru încă un an”

„Ne-am creat și noi câteva oportunități. În a doua repriză am stat puțin mai sus, era necesar să dăm un gol. Puteam mai mult. Inclusiv în meciurile cu FCSB de acasă și cu UTA, dar ăsta e fotbalul. Ne-am întărit și am rămas cu aceiași unitate de grup.

Suntem o familie, iar asta se vede în teren. Am prelungit contractul pentru încă un an, nu doi. Sunt foarte fericit, nu mă gândesc încă la finalul carierei, dar mi-ar plăcea (n.r. să se retragă de la Petrolul). Eu sper și am încredere să facem lucruri frumoase”, a declarat Gicu Grozav la flash-interviu.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
