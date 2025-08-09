„Vrei să te retragi de la Petrolul?”. Răspunsul lui Gicu Grozav după U Cluj – Petrolul 1-1

, în cel de-al treilea meci al etapei a cincea din SuperLiga României. Gicu Grozav a contribuit cu un assist la reușita coechipierului său, la doar câteva zile după ce și-a prelungit contractul cu formația prahoveană.

Gicu Grozav vrea să se retragă în tricoul Petrolului

Pe stadionul Municipal din Sibiu, Petrolul Ploiești a scos un rezultat de egalitate din duelul cu Universitatea Cluj, în etapa a cincea a SuperLigii României.

Formația antrenată de Liviu Ciobotariu a fost condusă la pauză, dar a restabilit egalitatea în repriza a doua, prin reușita lui Bogdan Marian, care a fructificat pasa lui Gicu Grozav.

La doar câteva zile după ce ș , Gicu Grozav a transmis că vrea să se retragă din cariera de fotbalist în tricoul Petrolului.

„Am arătat o atitudine foarte bună, spirit de sacrificiu. Chiar mi-a plăcut în această seară. Am dat dovadă de caracter, chiar dacă am luat un gol pe final de repriză. Am reușit să rămânem concentrați și să luăm 1 punct împotriva unui adversar greu, de play-off.

A tras Alex de mine la faza aceea, a oprit un contraatac periculos (n.r. despre urma de pe tricou). A fost un meci frumos, s-a dat dovadă de spirit de sacrificiu. A fost un joc echilibrat. În prima repriză au ajuns de două, trei ori într-o poziție mai periculoasă”.

Gicu Grozav: „Am prelungit contractul pentru încă un an”

„Ne-am creat și noi câteva oportunități. În a doua repriză am stat puțin mai sus, era necesar să dăm un gol. Puteam mai mult. Inclusiv în meciurile cu FCSB de acasă și cu UTA, dar ăsta e fotbalul. Ne-am întărit și am rămas cu aceiași unitate de grup.

Suntem o familie, iar asta se vede în teren. Am prelungit contractul pentru încă un an, nu doi. Sunt foarte fericit, nu mă gândesc încă la finalul carierei, dar mi-ar plăcea (n.r. să se retragă de la Petrolul). Eu sper și am încredere să facem lucruri frumoase”, a declarat Gicu Grozav la flash-interviu.