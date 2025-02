Gicu Grozav, dezamăgit după CFR Cluj – Petrolul 2-0: „Ne lipseşte ceva! Nu am putut să ţinem pasul”

. Prahovenii au spus adio oricărei șanse de a se mai califica în play-off, iar Gicu Grozav a reacționat vizibil dezamăgit după meci.

Gicu Grozav, la pământ după ce Petrolul a ratat orice șansă de calificare în play-off

Petrolul a luptat din greu pentru a pleca cu un rezultat bun din Gruia, dar nu a fost cazul. Ardelenii au atacat din primul minut, având dar și un .

Korenica și Kamara au rezolvat în cele din urmă soarta partidei în actul secund. Gicu Grozav a reacționat la finalul jocului. Discursul căpitanului prahovenilor a fost plin de dezamăgire.

„Nu pot să mai dau vina pe acel lucru!”

„Am întâlnit o echipă care se bate la campionat, ştiam acest lucru, am venit aici să scoatem cât mai mult. Nu am reuşit, din păcate, ce pot să spun mai mult…analiza meciului o vom face mâine, nu mă bag în detalii tehnice la cald. Sunt supărat că am pierdut, dar capul sus, mergem mai departe, mai avem două meciuri.

Am fost puţin, o zi două, după ultimul meci, nu pot să mai dau vina pe acel lucru, am trecut peste. Important e prezentul, nu ne mai gândim la ce a fost. Mai sunt două meciuri şi vom vedea unde vom juca, trebuie să tragem tare, începe alt campionat.

Ne batem mereu acolo la play-off, probabil ne lipseşte ceva. Îmi pare rău că nu am putut să ţinem pasul, să jucăm în play-off. Cum am spus, capul sus, mergem mai departe, mai sunt meciuri de jucat până la final”, a spus Gicu Grozav, conform .

În urma acestui rezultat, Petrolul Ploiești rămâne pe locul 9, cu 37 de puncte. „Lupii” vor juca etapa viitoare în deplasare cu Poli Iași, meci programat pe 2 martie de la ora 17:00.