Gicu Grozav nu se lasă! Ce performanță notabilă a realizat căpitanul Petrolului în meciul cu Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Petrolul a învins cu 4-1 Metaloglobus și a ieșit, după mult timp, din zona codașă a clasamentului. Ploieștenii au urcat pe locul 11 și sunt la egalitate cu CFR Cluj, după 18 etape disputate în Superliga României.

Gicu Grozav e primul petrolist cu peste 50 de goluri, în epoca modernă a clubului

Aportul căpitanului Gicu Grozav la această victorie a fost important, el reușind două goluri. Ambele cu capul, ceea ce reprezintă o premieră în cariera fotbalistului de 35 de ani, care a mai bifat o performanță.

ADVERTISEMENT

Grozav este primul fotbalist ploieștean care marchează mai mult de 50 de goluri pentru Petrolul, în epoca modernă a clubului. Adică după 1990. Gicu a ajuns la 51 de reușite, în cele două perioade petrecute la Petrolul.

El a jucat prima dată în 2012-2013, când a marcat 16 goluri, și a revenit la club în 2022, iar de atunci a marcat de 35 de ori. Grozav a fost golgheterul echipei în ultimele trei sezoane, având o medie de zece goluri pe meci.

ADVERTISEMENT

Mircea Dridea este golgheterul absolut al Petrolului

El este însă departe de performanțele simbolului Petrolului, Mircea Dridea. Venerabilul fost atacant al Petrolului, cum în vârstă de 88 de ani, a punctat de 142 de ori în 273 de meciuri. El și-a dedicat toată cariera Petrolului, câștigând trei titluri de campion și o Cupă a României.

ADVERTISEMENT

Al doilea jucător ca număr de goluri pentru Petrolul, în epoca modernă, este Constantin Budescu. El a marcat 49 de goluri, doar că 46 dintre acestea au fost reușite în liga secundă. Budi a jucat la Petrolul din 2005 până în 2010, numai în Divizia B.

A revenit și el la echipă în 2022, dar întoarcerea sa n-a avut același impact cu cea a lui Gicu Grozav. Budescu a marcat doar de trei ori și după mai puțin de un an a plecat la Farul. De acolo a ajuns la Gloria Buzău și apoi la

ADVERTISEMENT

Căpitanul Petrolul vrea să fie director sportiv

Gicu Grozav are posibilitatea de a-și îmbunătăți cifrele. El a semnat un nou contract cu Petrolul, care îl leagă de club până în 2027.

El își pregătește totuși terenul pentru retragere. A început cursurile de director sportiv organizate de FRF. Grozav nu intenționează să devină antrenor, fiind atras de partea administrativă a fotbalului. În 485 de meciuri jucate în cariera sa, el a marcat de 115 ori.