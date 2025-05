Gicu Grozav, reacție uluitoare după eșecul din Petrolul – Oțelul 1-3: ”Mi-e rușine de mine”. Mehmet Topal, fără explicații

Gicu Grozav a fost extrem de supărat după întâlnirea Petrolul – Oțelul 1-3, mai ales că după acest eșec ”lupii galbeni” au ratat șansa de a se salva matematic de la retrogradare și pot ajunge pe loc de baraj la finalul sezonului.

Gicu Grozav, tulburat după eșecul din Petrolul – Oțelul 1-3

La finalul partidei din , vedeta ploieștenilor a recunoscut că îi vine să intre în pământ de rușine pentru evoluția întregii echipe, dar în mod special a jocului prost pe care chiar el l-a făcut.

ADVERTISEMENT

”M-am prezentat la interviu din respect pentru voi, că altfel n-aș fi venit. Mi-e rușine! Cumva, sunt obligat, din respect pentru voi am venit. N-am vrut să apar așa. Mi-e rușine de mine, de cum am arătat astăzi.

Mai avem o șansă pe care trebuie s-o fructificăm. N-o să fie ușor, dar sper să facem un meci bun la Iași. Supărare mare, încă un meci ratat pentru noi, dar spre că ne vom reveni și vom salva acest sezon ratat.

ADVERTISEMENT

Poate ne-a fost frică, am încercat să apărăm acel gol. Când încerci să te aperi, ei vin fără presiune… Au venit relaxați, au jucat fotbal, ne-au împins cu fundul în poartă și e normal să vină și golurile”, a declarat Grozavu, la .

Mehmet Topal, dezamăgit de atitudinea echipei

, Mehmet Topal a fost uluit de prestația formației sale în meciul cu Oțelul, însă a luat întreaga vină pe umerii săi încercând să-i capaciteze pe jucători pentru ultima etapă.

ADVERTISEMENT

”Nu am multe de spus, astăzi nu am reușit să obținem rezultatul pe care ni l-am dorit și am ajuns în zona periculoasă. După ce am reușit să marcăm am obosit și am luat gol pe fază fixă, ceea ce nu trebuia să se întâmple.

ADVERTISEMENT

Nu am prea multe de spus, nu pot să-mi explic, nu am avut atitudine. Responsabil este antrenorul atunci când echipa pierde, dar mai avem un meci. Trebuie să arătăm dacă suntem o echipă adevărată sau nu.

Pentru mine este o dezamăgire mare, pentru că în ultimele trei săptămâni am avut rezultate la care nu ne așteptam. Trebuie să analizăm și să ne gândim ce vom face în continuare. Trebuie să avem caracter în ultimul meci. Pentru această înfrângere îmi cer scuze”, a spus antrenorul turc.